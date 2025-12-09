La repercusión de la peste porcina en el sector ya tiene cifras: 30 euros menos por cerdo

Aunque no hay ningún caso de peste porcina africana en la cabaña de cerdos española, el foco detectado en Cataluña, con trece jabalíes afectados, ya se nota en los precios de la lonja con una repercusión de unos 30 euros menos por cada animal, según ha detallado el director de la Asociación Nacional de Productores de Porcino, Miguel Ángel Higuera. Higuera que participó ayer martes en Valladolid en la constitución del Comité Técnico de Expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de la Peste Porcina Africana (PPA) de Castilla y León, de la que forma parte la asociación que dirige, Anprogapor, y en declaraciones a los medios alertó de esa caída ya en los precios que está repercutiendo en los ganaderos de porcino. Pese a estar España libre de peste porcina en granjas, "ahora mismo el impacto económico que estamos teniendo es elevado, y el coste de la peste le está costando ya a cada ganadero de porcino, tanto de España como de Castilla y León, alrededor de unos 30 euros por animal producido".

El segoviano Miguel Ángel Higuera ha incidido en que los productores de porcino son "los damnificados" en cuanto que están "recibiendo un impacto elevado sobre un problema que actualmente está exclusivamente en la zona siniestrada" y en jabalíes, sin casos a nivel de granjas. Se trata a su juicio de una situación que es "imposible de mantener a medio y largo plazo", que requiere de una estrecha relación con las administraciones, ya que si se continúa con esa caída lo que hará el ganadero es reducir la cabaña para tener menos pérdidas.

Hoja de ruta

Castilla y León, libre de peste porcina africana tanto en jabalíes como en sus granjas, constituía ayer el Comité Técnico de Expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de esa enfermedad, que analizará los riesgos y amenazas para trabajar en una hoja de ruta ante el caso, que se espera que no llegue, de que se produzca el día cero con algún contagio en la autonomía.

Quince instituciones y entidades componen este comité que engloba a representantes de las Consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente; al sector productor, organizaciones profesionales agrarias y del ámbito científico y académico explicó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, María González Corral. Se trata de "centrar unos objetivos en Castilla y León a corto, a medio y a largo plazo" incidió González Corral. La consejera ha insistido en que es una enfermedad que no afecta a los humanos ni a otras especies, solo al jabalí y al cerdo, por lo que se pueden "consumir productos porcinos con total y absoluta tranquilidad". González Corral ha defendido que el sector ya lleva años apostando por las medidas de bioseguridad, que no obstante hay que redoblar, y en ese sentido la Junta trabaja "para ampliar la orden de emergencia cinegética para la caza del jabalí y poder así frenar la población y, por tanto, la posibilidad de transmisión al sector del porcino". La consejera ha explicado que también trabajan en algunas de las demandas del sector, como la regionalización en las exportaciones .