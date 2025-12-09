El Páramo Leonés, mucho más que la gran llanura al oeste de Castilla y León

Si bien es cierto que muchas veces se piensa en una gran meseta para describir el terreno de Castilla y León, pocas veces se piensa en la planicie para la provincia leonesa. Sin embargo, cuando uno mira el mapa topográfico de León, descubre que al sur de la capital se encuentra una de las llanuras más extensas de toda la Península Ibérica. Hablamos del conocido como 'Páramo Leonés', cuyos pueblos forman además una de las diez comarcas que componen la provincia. Una zona en la que las actividades a realizar en época de turismo son variadas y aptas para todos los gustos. Porque sí, el Páramo Leonés es mucho más que una gran llanura.

La cabecera de comarca es Santa María del Páramo, una localidad que tuvo un crecimiento sostenido durante la segunda mitad del Siglo XX amén de su céntrica ubicación en el triángulo que forman León, Astorga y Benavente. Las edificaciones eclesiásticas son uno de sus pocos reclamos en cuanto a patrimonio histórico se refiere, con la Iglesia de La Asunción y la renovada Ermita del Santo Cristo, que se edificó en 1991 sobre los restos de la antigua construcción de la que toma nombre. Otro de los puntos curiosos de obligada visita es la Exposición de Miniaturas de Horacio Domínguez, una muestra que recoge más de 30 años de trabajos de este vecino del municipio.

No demasiado lejos de la cabecera comarcal se encuentra la localidad de Laguna de Negrillos, donde se puede visitar su Castillo-Alcázar, cuyos orígenes se remontarían incluso al siglo XIII. Asimismo, son comunes los humedales y pequeñas lagunas un entorno privilegiado en el que se ha implantado una ZEPA (Zona de Espacial Protección para las Aves) que toma el mismo nombre de la comarca y en la que se entremezclan animales esteparios con otras especies con un marcado carácter rapaz. Siguiendo con el turismo de naturaleza y actividades como el senderismo, destacan las dos etapas del Camino de Santiago que pasan por la zona, con parada en Villadangos del Páramo.

Esla-Campos

Aunque no forme parte como tal de la comarca, cierto es también que esta amplia llanura se extiende también a la vecina Esla-Campos. Uno de los núcleos de población más relevantes de esta zona es Valencia de Don Juan, donde es de visita obligada su Castillo de Coyanza, edificación del siglo XV que se encuentra en un gran estado de conservación gracias, en parte, a su rehabilitación parcial durante las últimas décadas. No muy lejos de allí se encuentra el Aventura Park Mr. Shark, un espacio de ocio y diversión que abrió sus puertas durante el verano de 2024 y se ha convertido en uno de los grandes reclamos turísticos del sur de León.