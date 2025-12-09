Martín Benito (PSOE) se despide de las Cortes de Castilla y León tras 18 años de procurador: "Me llevo lo mejor de todos ustedes"

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito se despidió hoy de las Cortes tras cinco legislaturas y 18 años como parlamentario por Zamora. “Me llevo lo mejor de todos ustedes y que les recordaré con agrado. Ahí afuera también me tienen a su disposición”, dijo al formular su pregunta de control en el pleno al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, quien reconoció su labor y añadió que dónde él esté esa "será su casa".

Martín Benito se llevó el aplauso de sus compañeros del Grupo Socialista en la que fue su última intervención pues en la próxima legislatura ya no será procurador por Zamora, ya que ha decidido no formar parte de la nueva candidatura con la que su partido se presentará a las siguientes elecciones autonómicas.

Defender la voz de los zamoranos

En ese sentido, el socialista zamorano destacó que había defendido durante 18 años la voz de los ciudadanos de su provincia “con peor o mejor acierto”, así como el patrimonio de la Comunidad, por lo que pidió disculpas si había ofendido a alguien, porque señaló no era su intención.

En lo personal, Martín Benito aseguró que este viaje a “Ítaca”, como decía Cavafis, ha sido ”largo", pero lleno de “aventuras” y “experiencias”. Por ello, remarcó que se va con “mucho aprendido”, porque señaló le han enseñado a “escuchar”, “dialogar” y llegar a acuerdos. No obstante, señaló que la “vida auténtica” está fuera del Hemiciclo de las Cortes esperando con sus “sonrisas” y “lágrimas”, por lo que abogó por no desperdiciarla.

Por su parte, el consejero recurrió al Quijote y los “razonamientos breves” para destacar la relación “muy positiva” que había mantenido con el procurador a pesar de las “notables diferencias”. “Le expreso mi reconocimiento”, dijo al tiempo que señaló se van a seguir viendo porque comparten un “espacio común” y preocupaciones.

Finalmente, Gonzalo Santonja defendió que la Junta está haciendo “lo que debe” en relación a los bienes de los conventos y monasterios, pero apuntó que tienen que ajustarse al marco legal, después de que Martín Benito advirtiera de lo sucedido en Belorado y en Piedrahíta (Ávila).