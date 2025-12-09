Mañueco acusa a PSOE y Vox de “hacer ruido” con la trama eólica: "Nada tuve que ver y nada tengo que ver"
El presidente de la Junta pide que dejen trabajar a la justicia: “Respeten el estado de derecho, los procesos judiciales y el honor de las personas”
Ical
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó hoy a la oposición, de buscar “hacer ruido” con la convocatoria de su comparecencia en las Cortes por la trama eólica. “Nada tuve que ver y nada tengo que ver en estos momentos”, afirmó el mandatario autonómico recordando su intervención al respecto en julio de 2020 en la comisión de investigación parlamentaria que estudió el asunto.
Fernández Mañueco, quien mostró su respeto por la Cámara, reconoció sin embargo su comparecencia a instancias de los grupos parlamentarios de PSOE y Vox, “convencido de la escasa utilidad” de su intervención, reclamada, interés político mediante, con el objetivo de “ensombrecer la labor eficaz” del Gobierno de Castilla y León “con acusaciones sobre hechos que nada tienen que ver” con el mismo.
En este punto, el presidente de la Junta regresó a julio de 2020, cuando ya compareció acerca de este asunto. “Ajeno a los hechos, poco o nada pude aportar. Como ahora, y ustedes lo saben”, refirió, para leer a continuación el diario de aquella sesión. “En primer lugar, soy completamente ajeno a los hechos investigados. Manifiesto la total honestidad de mi comportamiento. Y reafirmo mi voluntad inequívoca de sustentar el Gobierno sobre principios éticos irreprochables”, enumeró.
Nada de estas circunstancias han variado, según insistió. "Lo que sí ha cambiado es que ha acabado la instrucción, se está celebrando un juicio oral y hay unas personas procesadas, pero ni ustedes ni yo estamos entre ellas”, matizó. En último término, reclamó que dejen trabajar a la justicia. “Respeten el estado de derecho, los procesos judiciales y el honor de las personas”, concluyó.
