Investigan una agresión grupal a una menor de 13 años en Miranda de Ebro (Burgos)

La Policía Nacional ha abierto una investigación ante la denuncia de una madre por una agresión que sufrió la pasada semana su hija, de 13 años, por parte de un grupo de chicas de su misma edad a la salida de un centro polideportivo en Miranda de Ebro (Burgos).

La madre denunció la agresión el pasado viernes en la Comisaría de la Policía Nacional, informa Diario de Burgos en su edición de este martes y han confirmado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han explicado que y días después amplió la denuncia incorporando datos y vídeos sobre lo ocurrido.

Esperaron a la víctima

De acuerdo con la denuncia, la agresión habría tenido lugar a la salida de un centro polideportivo de Miranda de Ebro por parte de un grupo de chicas que estaban esperando a la víctima, a la que golpearon y tiraron al suelo, causándole lesiones de diversa consideración.

La Policía Nacional investiga los hechos, que fueron grabados por testigos con sus teléfonos móviles, para intentar esclarecer la agresión e identificar a las personas que participaron en la misma, menores igual que la víctima y de muy corta edad, han indicado desde la Subdelegación.