Detienen a un hombre en Valladolid tras exhibir sus genitales a una madre y a su hija de 12 años

El arrestado también realizó actos de exhibicionismo a otras dos mujeres

Agentes de la Policía Local. / Europa Press

Valladolid

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de exhibicionismo. Los hechos tuvieron lugar en la plaza Vadillos ayer a la 1.30 horas de la madrugada. Según denunciaron, dos varones habrían seguido a una mujer y a su hija menor de doce años, realizando actos obscenos de carácter sexual en su presencia.

Al lugar se desplazó un indicativo de Policía Local, que se entrevistó con las víctimas. Estas manifestaron que, tras ser abordadas por dos individuos que les solicitaron dinero, los mismos comenzaron a seguirlas insistentemente, llegando uno de ellos a exhibir sus genitales mientras se manoseaba.

Otras dos mujeres

Madre e hija lograron huir del lugar. Posteriormente, agentes de Policía Nacional iniciaron batidas por la zona. Unos 20 minutos más tarde, en la confluencia de Plaza San Juan con Calle Verbena, fueron requeridos por otras dos mujeres que, visiblemente nerviosas, denunciaron estar siendo seguidas y acosadas verbalmente por dos varones con frases de carácter sexual. En las inmediaciones se encontraban dos individuos que coincidían plenamente con las características aportadas por la primera mujer y su hija menor de edad.

Los agentes procedieron a interceptar e identificar a los sospechosos. Tras coordinarse con la Sala CIMACC 091, se contactó con las primeras víctimas, quienes reconocieron sin dudas a los dos varones como los autores de los hechos ocurridos en Plaza Vadillos, y señaló específicamente a uno de ellos como el que realizó los actos de exhibicionismo.

Investigan una agresión grupal a una menor de 13 años en Miranda de Ebro (Burgos)

La Junta retira las medidas de control para las zonas de vigilancia y protección contra la gripe aviar

Venta de billetes a 85 euros hasta el día 22 para viajar entre Valladolid y Canarias

Vecinos de Peñalba de Santiago comienzan a retirar el argayo por sus propios medios ante la inacción de las administraciones

Detienen a un hombre en Valladolid tras exhibir sus genitales a una madre y a su hija de 12 años

Mañueco acusa a PSOE y Vox de “hacer ruido” con la trama eólica: "Nada tuve que ver y nada tengo que ver"

Detenido en Valladolid un varón por un robo con violencia a una mujer de avanzada edad que iba en andador

La repercusión de la peste porcina en el sector ya tiene cifras: 30 euros menos por cerdo

