Detienen a un hombre en Valladolid tras exhibir sus genitales a una madre y a su hija de 12 años

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de exhibicionismo. Los hechos tuvieron lugar en la plaza Vadillos ayer a la 1.30 horas de la madrugada. Según denunciaron, dos varones habrían seguido a una mujer y a su hija menor de doce años, realizando actos obscenos de carácter sexual en su presencia.

Al lugar se desplazó un indicativo de Policía Local, que se entrevistó con las víctimas. Estas manifestaron que, tras ser abordadas por dos individuos que les solicitaron dinero, los mismos comenzaron a seguirlas insistentemente, llegando uno de ellos a exhibir sus genitales mientras se manoseaba.

Otras dos mujeres

Madre e hija lograron huir del lugar. Posteriormente, agentes de Policía Nacional iniciaron batidas por la zona. Unos 20 minutos más tarde, en la confluencia de Plaza San Juan con Calle Verbena, fueron requeridos por otras dos mujeres que, visiblemente nerviosas, denunciaron estar siendo seguidas y acosadas verbalmente por dos varones con frases de carácter sexual. En las inmediaciones se encontraban dos individuos que coincidían plenamente con las características aportadas por la primera mujer y su hija menor de edad.

Los agentes procedieron a interceptar e identificar a los sospechosos. Tras coordinarse con la Sala CIMACC 091, se contactó con las primeras víctimas, quienes reconocieron sin dudas a los dos varones como los autores de los hechos ocurridos en Plaza Vadillos, y señaló específicamente a uno de ellos como el que realizó los actos de exhibicionismo.