Carlos Martínez a Mañueco sobre la "trama eólica": “Castilla y León le mostrará la salida al que fue elegido haciendo trampas”

El secretario del POSE en Castilla y León criticó la actitud del presidente de la Junta, quien, según él, demuestra ser cómplice o incompetente al negar conocer la supuesta trama

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez.

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez. / Concha Ortega / Ical

Ical

Valladolid

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, acusó hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de volver a “esconder la cabeza” en el caso de la "trama eólica" abierto en los tribunales, y le transmitió: “En marzo, Castilla y León le mostrará la salida al que fue elegido haciendo trampas”.

“Quien fue consejero, secretario del PPCyL y presidente del Comité de Ética dice no saber nada de una trama mafiosa en la Junta. O cómplice o incompetente”, indicó en sus cuentas de redes sociales.

Noticias relacionadas y más

Carlos Martínez se refirió así a la intervención del jefe del Ejecutivo autonómico en el pleno de las Cortes, donde, con una cita del expresidente Mariano Rajoy a José Luis Ábalos en la moción de censura de 2018, les indicó a los socialistas: “Para venir a dar lecciones, hay que estar en condiciones de darlas, sino es mejor no darlas”.

