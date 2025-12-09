Aemet prevé una semana lluviosa, pero templada, en la mayor parte de Castilla y León

Noviembre fue un mes frío y en el que las nevadas llegaron a ser incluso las protagonistas principales en algunas jornadas. Para muchos, esto solo parecía un adelanto de lo que estaba por venir con el inicio del invierno meteorológico en diciembre... pero, por ahora, el último mes del año está siendo relativamente suave en cuanto a inclemencias meteorológicas. Un ejemplo de ello es que los temidos avisos de Aemet parecen haberse tomado un descanso, como demuestra que no haya ninguno previsto para los próximos días. Con la lluvia cayendo sobre las diferentes provincias en algún momento de la semana, se prevén unas temperaturas más placenteras de lo habitual en estas fechas.

A lo largo de la pasada madrugada, han sido las zonas más noroccidentales (León y parte de Zamora) las que han oído como la lluvia caía poco a poco durante la noche. Una situación que, a lo largo de este martes, se moverá hacia el este, dejando precipitaciones en gran parte de Castilla y León. Será a partir de la mañana del miércoles cuando los habitantes de este territorio podrán dejar sus paraguas y chubasqueros en casa, aunque sea solamente de manera temporal. Tras dos jornadas de nubes y algún chubasco muy localizado, las nueve provincias volverán a tener el viernes a la lluvia a uno de sus invitados prenavideños, sin excepción.

Si las lluvias serán uno de los grandes inconvenientes durante los próximos días, al menos hasta la llegada del fin de semana, no se puede decir lo mismo de las temperaturas. Con unas mínimas que han llegado a ser de 9º C durante la última noche en ciudades como Salamanca, la tónica general será la de unos registros relativamente placenteros en el mercurio. Este martes, las máximas estarán entre los 12º C de Ávila y los 16º C de Valladolid o Zamora, si tenemos en cuenta las diferentes capitales de provincia. De cara al miércoles, los momentos más 'calurosos' no superarán los 13º C (en Zamora o Salamanca), mientras que el termómetro no bajará de los 4º C (Zamora o León).

Carreteras cortadas

Con la llegada de la tranquilidad meteorológica a Castilla y León, los conductores podrán circular con calma en la práctica totalidad de vías de Castilla y León, al menos en cuanto a peligros como la nieve o el hielo se refiere. Sin novedades de entidad durante las últimas horas, se mantienen cortados los últimos kilómetros de la DSA-191, que une Candelario con El Travieso, debido a la presencia de hielo. Asimismo, los vehículos pesados tienen prohibido adelantar en cualquier punto de esta carretera. Por otro lado, las primeras horas de la mañana han sido especialmente complicadas en el paso de Segovia a Madrid por el Alto del León (N-6) debido a la densa niebla que reducía la visibilidad.