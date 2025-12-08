Los seis rincones de Castilla y León donde hacer una escapada en busca de la Navidad más tranquila de tu vida

No. La Navidad no tiene por qué ser necesariamente un torbellino de compras, gente revolucionaria, gastos y movimiento. También puede ser quietud, calma y reflexión, aunque para ello tendrás que alejarte de las ciudades. Te proponemos esas pequeñas aldeas, villas y pueblecitos de Castilla y León como alternativa para quienes desean vivir estas fechas lejos del ruido y las prisas de las grandes ciudades.

Calles silenciosas iluminadas con mimo, chimeneas encendidas, tradiciones que se mantienen vivas y un tiempo que parece ir más despacio convierten estas localidades en refugios ideales para reconectar con lo esencial: la familia, la calma y el disfrute sencillo de las cosas pequeñas. Una forma diferente de celebrar la Navidad, donde el verdadero lujo es el silencio, el paisaje y la cercanía de la gente.

Una selección de pueblos pequeñitos de Castilla y León

Aquí va una selección de pueblos pequeños de Castilla y León -pero con servicios- que en Navidad tienen un encanto especial. Algunas incluso con posibilidad de nieve.

Puebla de Sanabria (Zamora)

Uno de los pueblos por su iluminación espectacular en la plaza y el casco antiguo, impulsada hace años por Ferrero Rocher. Extra: A un paso del lago de Sanabria, donde si nieva el paisaje ya es de postal total.

Araceli Saavedra | Marina García

La Alberca (Salamanca)

Pueblo serrano precioso todo el año que en Navidad se llena de luces, actividades, mercadillos y un ambiente muy tradicional. Fue ganador de un concurso navideño nacional y este año repite programa fuerte de luces y eventos. Extra: Arquitectura típica de la Sierra de Francia y mucha vida en la Plaza Mayor.

Candelario (Salamanca)

Casas de piedra, calles empedradas, ambiente de montaña y, con suerte, nieve. En Navidad organizan paseos nocturnos, mercadillos y actividades familiares, con el pueblo entero decorado. Extra: Ideal si te gusta el rollo “pueblo de cuento” y rutas de senderismo cerca.

Mogarraz (Salamanca)

Muy pequeño y muy fotogénico, con las fachadas llenas de retratos de sus vecinos, que le dan un punto muy especial. En Navidad se suma iluminación y ambiente festivo. Extra: Lo puedes combinar en la misma escapada con La Alberca y otros pueblos de la Sierra de Francia.

Ayllón (Segovia)

Villa medieval perfecta si quieres mercado navideño y ambiente en una Plaza Mayor muy bonita pero sin agobios de ciudad grande. Extra: Cerca tienes más pueblos con encanto (Riaza, Maderuelo, etc.).

Pueblos de montaña en León

No es uno solo, pero hay varias joyas muy pequeñas que en Navidad son ideales por el paisaje nevado y las tradiciones: Villafranca del Bierzo, Balboa, Lois, Riaño... que suelen incluir belenes, luces y eventos rurales.