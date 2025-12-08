Castilla y León, la comunidad que más juega de España: 121,28 euros por habitante

Castilla y León es un año más la comunidad con más lotería consignada por habitante de España para el tradicional sorteo de Navidad del próximo lunes 22 de diciembre, dentro de dos semanas, con 121,28 euros de media y Soria a la cabeza con 285 euros, que busca festejar su premio "Gordo" número veinticinco desde 1812, diez en este siglo, el último en 2023.

Este 2025, hasta el motivo que ilustra cada décimo del sorteo de Navidad remite a Castilla y León, ya que la pintura escogida es La Natividad de la Virgen, del pintor madrileño Juan García de Miranda (1677-1749), un óleo sobre lienzo depositado en el Museo de Salamanca, que representa el nacimiento de la Virgen María.

En 2024, el Gordo pasó de largo en Castilla y León, que tuvo que conformarse con los 157,5 millones que dejó el segundo premio en Valladolid y los 21 de un cuarto que llevaron dos feligresas de la parroquia de Ayllón, en Segovia, desde Madrid.

Asturias, la segunda

De nuevo Castilla y León es la que más juega por habitante en el sorteo de Navidad con esos 121,28 euros de media, frente a los 76,08 de media nacional, con datos de lotería consignada, ya que hasta el mismo 22 de diciembre, poco antes del Sorteo, no se sabrá el dato de las ventas reales. La segunda comunidad con más lotería consignada por habitante es de nuevo también Asturias, con 119,67 euros, seguida de los 113,96 de La Rioja; y en la que más lotería se ha consignado es Madrid con más de 596,45 millones, seguida de los 552 de Andalucía.