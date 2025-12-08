La A-62 registra tres accidentes en hora y media a la altura de Tordesillas (Valladolid)
Solo hubo un herido leve en una colisión de dos turismos y una furgoneta, con un joven que tenía dolores en el pecho y cuello
Ical
La operación retorno del puente de la Constitución-Inmaculada se cobró la tarde del lunes tres accidentes de tráfico en la A-62, a la altura de Tordesillas en sentido la capital vallisoletana, en el espacio de hora y media, aunque sin personas heridas de consideración.
El primer siniestro tuvo lugar minutos antes de las 17 horas tras la colisión de dos turismos en el kilómetro 143, en el que no hubo que lamentar heridos. Posteriormente, sobre las 17.40 horas, hubo otro choque entre dos coches en el kilómetro 145, donde tampoco hubo daños personales. Por último, a las 18.20 horas, se registró una colisión de dos turismos y una furgoneta en el kilómetro 150, donde fue necesaria la intervención del personal sanitario, desplazado en una ambulancia, para atender a un varón de 21 años que sufría dolor de pecho y cuello, aunque se encontraba consciente.
