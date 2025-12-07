Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet alerta de "temperaturas inusuales" para diciembre en Castilla y León

Los termómetros se mantendrán estables durante la próxima semana

Cúmulo de nubes

Vanessa Remesal

La Aemet ha lanzado una advertencia especial debido a un episodio de temperaturas anormalmente elevadas para diciembre en la comunidad de Castilla y León, que, según sus datos, sitúa el termómetro varios grados por encima de lo habitual para estas fechas.

En Zamora se alcanzarán hasta los 15ºC de máxima a mitad de semana, algo insólito para esta época del año en la provincia.

Aunque ha habido algunas heladas y nevadas en puntos de la provincia, el invierno parece que no termina de llegar a la Perla del Duero.

Este fenómeno se debe a una masa de aire subtropical que se está desplazando hacia la Península Ibérica y ha disparado las máximas en buena parte de la región, provocando un clima más primaveral que invernal.

Cambios en los próximos días

Para los próximos días se esperan cambios meteorológicos en cuanto a precipitaciones. La inestabilidad llegará en forma de lluvias generalizadas que podrían devolver a Castilla y León a un clima más propio del invierno.

Este episodio recuerda que el invierno climatológico ha comenzado con condiciones variables: un tiempo más suave de lo habitual combinado con la expectativa de lluvias y un clima inestable en las próximas jornadas.

