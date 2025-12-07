Un pueblo con encanto en Zamora que refuerza su atractivo turístico temporada tras temporada

Las calles empedradas de Puebla de Sanabria se siguen llenando de visitantes atraídos por su casco histórico medieval, su castillo y la proximidad del Lago de Sanabria, que refuerzan año tras año su posición como uno de los destinos más cuidados de la provincia.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, el municipio conserva un trazado urbano de gran personalidad: casas de piedra y pizarra, balcones de madera adornados con flores y una trama de callejuelas que ascienden hasta la parte alta del pueblo, donde se levantan algunos de sus edificios más emblemáticos.

En la Plaza Mayor, corazón de la vida local, se concentran el Ayuntamiento porticado, la iglesia de Santa María de Azogue y la ermita de San Cayetano, conformando una estampa que muchos de los visitantes no dudan en fotografiar. Los comercios tradicionales y los establecimientos hosteleros completan la oferta en un espacio donde es habitual ver tanto a turistas como a vecinos compartiendo terraza.

El gran icono del municipio es el Castillo de los Condes de Benavente, una fortaleza de planta cuadrada, robustas murallas y una torre del homenaje conocida como “el Macho”. Desde lo alto, las vistas sobre el caserío y el valle del río Tera justifican la subida. El castillo, bien conservado, se ha convertido en uno de los puntos de paso casi obligados para quienes se acercan a conocer la localidad.

Relajación

Más allá de su patrimonio monumental, Puebla de Sanabria ofrece también espacios para el paseo y el descanso. El paseo fluvial a orillas del Tera se ha consolidado como uno de los rincones preferidos, especialmente durante los meses más cálidos, cuando las zonas de baño y los chiringuitos reúnen a familias y grupos de amigos.

Gastronomía

Se trata de otro de los grandes reclamos. En los restaurantes de la zona se puede encontrar cocina ligada al territorio, con platos como los habones (judiones) de Sanabria, carnes de caza, elaboraciones con setas de temporada y embutidos tradicionales.

Ubicación única

La ubicación de Puebla de Sanabria, a un paso del Lago de Sanabria y de otros pueblos de la comarca como San Martín de Castañeda, Ribadelago o Trefacio, la convierte además en una base habitual para quienes quieren combinar patrimonio, naturaleza y tranquilidad en una misma escapada.