Herida en Segovia una menor de cuatro años tras ser golpeado por un turismo el carrito en el que viajaba

El incidente tuvo lugar a la altura de la carretera Villacastín, en la capital segoviana

Ambulancia de Emergencias en una fotografía de archivo.

Ambulancia de Emergencias en una fotografía de archivo. / JcyL / Loz

Ical

Segovia

Una menor de cuatro años resultó herida en la noche de ayer tras que un turismo golpease el carrito en el que viajaba la pequeña, a la altura de la carretera Villacastín, 11, en la capital segoviana, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

La Sala del 1-1-2 tuvo conocimiento del atropello a las 21.24 horas, por lo que se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria. La menor fue trasladada en la ambulancia al Hospital de Segovia.

Herida en Segovia una menor de cuatro años tras ser golpeado por un turismo el carrito en el que viajaba

La Aemet alerta de "temperaturas inusuales" para diciembre en Castilla y León

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el jefe de Estupefacientes de Valladolid y otros cinco detenidos

El Consejo de Enfermería de Castilla y León hace un llamamiento a profesionales y ciudadanos a vacunarse frente a la gripe

La oposición centrará sus preguntas a Mañueco en el balance de la legislatura, el pacto en Valencia y la autonomía leonesa

Iberdrola impulsa el almacenamiento energético en Castilla y León con ayudas Feder

Martínez recuerda que el 6 de diciembre es un día para “recordar" que la Constitución Española "guía los pasos a dar”

