Herida en Segovia una menor de cuatro años tras ser golpeado por un turismo el carrito en el que viajaba
El incidente tuvo lugar a la altura de la carretera Villacastín, en la capital segoviana
Ical
Segovia
Una menor de cuatro años resultó herida en la noche de ayer tras que un turismo golpease el carrito en el que viajaba la pequeña, a la altura de la carretera Villacastín, 11, en la capital segoviana, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.
La Sala del 1-1-2 tuvo conocimiento del atropello a las 21.24 horas, por lo que se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria. La menor fue trasladada en la ambulancia al Hospital de Segovia.
