Una mujer, herida al colisionar su turismo con una vaca en Ávila
La víctima fue trasladada en una ambulancia de Sacyl al Hospital de Ávila
Ical
Ávila
La conductora de un turismo resultó herida esta mañana en la colisión de su vehículo contra una vaca en la CL-505, a la altura del kilómetro 7, en la localidad abulense de Tornadizos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.
El accidente de tráfico tuvo lugar a las 08.18 horas y hasta el lugar se envió una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que trasladó a la herida al Hospital de Ávila.
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- Una escapada medieval con encanto histórico y gastronomía castellana
- El municipio abulense reconocido entre los pueblos más bonitos de España
- Siete escapadas navideñas por España para disfrutar en familia: hay dos de Castilla y León
- Herida una profesora al desprenderse parte de un falso techo en un centro educativo
- Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid
- Castilla y León recibe 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, cinco en Zamora
- Aemet vuelve a activar los avisos amarillos por nieve en Castilla y León