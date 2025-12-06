Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer, herida al colisionar su turismo con una vaca en Ávila

La víctima fue trasladada en una ambulancia de Sacyl al Hospital de Ávila

Ambulancia de emergencias sanitarias.

Ambulancia de emergencias sanitarias. / JCYL / Loz

Ical

Ávila

La conductora de un turismo resultó herida esta mañana en la colisión de su vehículo contra una vaca en la CL-505, a la altura del kilómetro 7, en la localidad abulense de Tornadizos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El accidente de tráfico tuvo lugar a las 08.18 horas y hasta el lugar se envió una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que trasladó a la herida al Hospital de Ávila.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents