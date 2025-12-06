Martínez recuerda que el 6 de diciembre es un día para “recordar" que la Constitución Española "guía los pasos a dar”
El secretario general del PSOECyL remarca que “en manos de las administraciones está mejorar la vida de la gente”
El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, recordó en su cuenta de la red social X que cada 6 de diciembre es un día para “recordar que la Constitución Española guía los pasos a dar”, y destacó que se trata de una jornada para “celebrar”, pero también para “defender”.
El también candidato socialista a la Presidencia de la Junta aseguró también que “en manos de las administraciones está mejorar la vida de la gente”.
