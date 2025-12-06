Martínez recuerda que el 6 de diciembre es un día para “recordar" que la Constitución Española "guía los pasos a dar”

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, recordó en su cuenta de la red social X que cada 6 de diciembre es un día para “recordar que la Constitución Española guía los pasos a dar”, y destacó que se trata de una jornada para “celebrar”, pero también para “defender”.

El también candidato socialista a la Presidencia de la Junta aseguró también que “en manos de las administraciones está mejorar la vida de la gente”.