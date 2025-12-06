Con su castillo medieval y bodegas, este pueblo se consolida como destino turístico en la Ribera del Duero.

Curiel de Duero, uno de los enclaves históricos más singulares de la Ribera del Duero, está viviendo un aumento notable de visitantes en los últimos meses. El pequeño municipio vallisoletano, conocido por su castillo medieval y por su cercanía a las principales bodegas de la denominación, se consolida como destino para escapadas culturales y gastronómicas.

El Castillo de Curiel, considerado el más antiguo de la provincia, se ha convertido en uno de los reclamos más fotografiados de la zona. Situado sobre una loma que domina el valle, su restauración y uso como hotel han contribuido a revitalizar la economía local. Desde la altura, los visitantes disfrutan de una panorámica completa de los viñedos que rodean el municipio, una imagen que se ha vuelto habitual en redes sociales.

El Ayuntamiento destaca que el incremento turístico no se debe únicamente al castillo. Las calles empinadas del casco urbano, las antiguas bodegas excavadas en la roca y la cercanía a Peñafiel —a apenas cinco minutos en coche— están atrayendo a un público que busca destinos tranquilos y con identidad.

Las bodegas de la zona también confirman el repunte de actividad. Varias de ellas están ampliando horarios de catas y visitas, especialmente durante los fines de semana. La combinación de historia, naturaleza y gastronomía se ha convertido, según los profesionales del sector, en el mayor valor del municipio.

Con una población que no supera los 150 habitantes, Curiel de Duero afronta ahora el reto de gestionar un crecimiento turístico sostenible que mantenga intacto su carácter rural. Mientras tanto, el pueblo continúa atrayendo a quienes buscan una escapada diferente en el corazón de la Ribera del Duero.