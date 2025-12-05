Siguen en rojo las reservas de sangre del tipo A- en Castilla y León

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la primera semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre de casi todos los grupos, con especial incidencia en el caso del tipo A-, que continúan en rojo, mientras que las de 0- han pasado a amarillo y 0+ está en verde.

Las reservas del resto de los grupos, A+, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas. Así consta en el estado de los niveles de sangre a viernes 5 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

Dona Sangre ha recordado que cada donación llega a tres pacientes y ha explicado que el Centro de Hemoterapia de Castilla y León las separa en tres componentes: glóbulos rojos, para anemias, cirugías, hemorragias; plasma, para coagulación, quemaduras y fármacos, y plaquetas para leucemias y quimio.