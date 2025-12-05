Otros seis detenidos tras el arresto del jefe de Estupefacientes de Valladolid

La operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional y que este jueves desencadenó la detención del jefe de Estupefacientes en Valladolid por supuestamente quedarse con parte de los alijos de droga incautados también ha provocado la detención de otras seis personas, ninguna de ellas policía.

El jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, el comisario principal Juan Carlos Hérnández Muñoz, ha reconocido ante los medios que Asuntos Internos lleva casi un año trabajando en esta investigación en la que, por el momento, no hay más policías implicados.

Fuentes de la investigación han informado a Efeque de los siete detenidos, tres son de nacionalidad dominicana y los otros cuatro de nacionalidad española (entre ellos, el exjefe de la unidad de Estupefacientes), y también que se ha incautado droga en los registros a miembros de la organización pero no al jefe de Estupefacientes.

Hernández Muñoz ha insistido en que si de las pruebas que faltan por realizar, como volcados de teléfonos, aparecieran más agentes implicados, procederán como han hecho hasta ahora aplicando la ley, aunque ha afirmado que cree que "no hay ningún otro policía salpicado por esta mancha".

También ha explicado que la detención de este agente, en activo desde hace años, ha supuesto "un impacto bastante grande" y ha señalado que, aunque puedan existir "garbanzos negros", van a mantener su labor "como hasta ahora o mejor".

Un año de trabajo

"Esta unidad (Asuntos Internos) no actúa por actuar: llevan cerca de un año trabajando este tema y cuando han decidido dar este paso es porque tienen abundantes indicios de ciertas conductas que no son las que nosotros buscamos y, desde luego, si hay responsabilidades, las asumiremos", ha afirmado.

El comisario principal también ha asegurado que al jefe de Estupefacientes detenido se le ha incoado un expediente disciplinario y ha estimado que dentro de una semana se le suspenderá de empleo y sueldo hasta que el caso culmine con una sentencia judicial para, además, determinar las medidas disciplinarias.

Respecto a la investigación, el jefe superior de la Policía Nacional ha asegurado que la Jefatura está a disposición tanto de la Fiscalía como de los jueces que llevan la instrucción y ha señalado que de "haberse dañado alguna investigación, tendrán que delimitar y actuar en consecuencia".

Preguntado sobre si la mujer del detenido, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y exsecretaria de la Mesa de las Cortes de Castilla y León con Ciudadanos, Marta Sanz Gilmartín, era conocedora de lo que estaba ocurriendo, el comisario principal ha afirmado que cree que "no sabía nada de nada"