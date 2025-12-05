El precio de la vivienda en Castilla y León crece por encima de la media nacional en el tercer trimestre

Los precios de la vivienda en Castilla y León crecieron un 14,4 por ciento en el tercer trimestre del año en relación al mismo período del ejercicio anterior, lo que sitúa la subida en la Comunidad 1,6 puntos por encima de la media nacional -12,8 por ciento-, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y recogidos por la Agencia Ical.

La estadística recoge que todas las comunidades presentaron tasas anuales positivas. Las mayores subidas de precios se produjeron en Región de Murcia (15 por ciento) y Aragón (14,6 por ciento). Y las menores, en Navarra (10,9 por ciento) y Cataluña (11,3 por ciento).

Incremento del 12,1%

Respecto al pasado trimestre, la vivienda subió en la Comunidad un 2,9 por ciento, mientras que en lo que va de año acumula un incremento del 12,1 por ciento.

Asimismo, la vivienda nueva experimentó un encarecimiento del 9,1 por ciento en Castilla y León, frente al 9,7 por ciento de la media nacional, mientras que la vivienda de segunda mano vio aumentado su precio un 14,7 por ciento en la Comunidad, mientras que en el conjunto de España, encarecimiento se situó en el 13,4 por ciento.