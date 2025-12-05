La Aemet 'levanta' los avisos por nieve en Castilla y León, que vivirá un puente de la Constitución por agua
La nueve ha obligado a usar cadenas en dos carreteras nacionales de León durante la madrugada, aunque ya se circula con normalidad
Diciembre es un mes frío y, en muchas ocasiones, lluvioso... Algo que no es sorpresa para el común de los mortales. Además, vistos los precedentes de las últimas semanas, tampoco es de extrañar que se sucedan los avisos de la Aemet por episodios adversos de meteorología. Sin embargo, parece que el puente de la Constitución dará una tregua en este sentido a los habitantes del territorio castellano-leonés y a todos los visitantes forasteros, puesto que no hay ninguna alerta prevista en los próximos días. Aun así, serán jornadas en las que no conviene dejarse el paraguas en casa, pues la lluvia será la protagonista principal.
Los últimos avisos desactivados por la Aemet han sido los referentes a las nevadas en la 'Cordillera Cantábrica de León', que han sido los únicos activos durante las últimas horas. Con su eliminación, se va también la probabilidad de ver nevadas en Castilla y León durante este periodo festivo, pues la subida de las temperaturas hará prácticamente imposible ver caer copos incluso en las cotas más altas de la Comunidad. Situación distinta será la referente a las lluvias, que entrarán durante la mañana de este viernes por el oeste y se expandirán por el resto del territorio hasta, al menos, la tarde de este sábado.
A partir de ahí, será muy variable la probabilidad de lluvia en función de la provincia en la que nos encontremos, aunque parece especialmente probable que Zamora sea la última en despedirse de los chubascos. En cuanto a las temperaturas, Castilla y León vivirá uno de los momentos menos fríos de esta época del año, especialmente durante la jornada del sábado. Tras alcanzar los 14º C en capitales como Zamora y Salamanca este mismo viernes, las máximas llegarán hasta los 16º C en León a lo largo del Día de la Constitución. En cuanto a las mínimas nocturnas, serán también algo más placenteras de lo habitual en el último mes del año, oscilando entre los 8º C y los 10º C en todas las capitales, a excepción de los 5º C de Ávila.
Carreteras cortadas
La situación de las carreteras de la red secundaria de Castilla y León es mucho mejor que en los últimos días, aunque es cierto que nunca está de más ser vigilantes y revisar el estado de las vías en tiempo real antes de realizar cualquier viaje, especialmente de cara a un puente como este. Un día más, y ya van más de dos semanas, se mantiene el corte de los últimos kilómetros de la DSA-191 salmantina, que une Candelario y El Travieso, debido a la presencia de hielo tras las nevadas de noviembre. Asimismo, durante la última madrugada, ha sido necesario el uso de cadenas en la N-621 y N-625, 'salidas' de la Meseta desde Riaño a través de los puertos de San Isidro y El Pontón, respectivamente.
