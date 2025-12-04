Sepúlveda: la villa medieval con sus tejas "a la segoviana"
Esta ciudad con encanto está a menos de tres horas de Zamora
Vanessa Remesal
Castilla y León guarda miles de años de historia en todo su territorio y se consolida como una de las comunidades autónomas preferidas para viajar de los turistas nacionales e internacionales.
Cada provincia tiene un valor incalculable que promete hacer disfrutar a los amantes del turismo rural y la historia viva.
Sepúlveda, uno de los pueblos más pintorescos de Castilla y León
Esta villa medieval segoviana continúa consolidándose como uno de los destinos imprescindibles a visitar dentro de la provincia de Segovia. La ciudad atrae cada año a miles de visitantes que quedan maravillados de sus calles estrechas, la gastronomía y la cercanía a las Hoces del Duratón, que lo convierte casi en un entorno de cuento.
Además de su belleza arquitectónica y de ser una ciudad con un gran patrimonio religioso, como la Iglesia de El Salvador o la Iglesia de Los Santos Justo y Pastor, Sepúlveda guarda un secreto que muy pocos conocen.
Las personas más observadoras se habrán dado cuenta que, en muchos de los tejados de la villa, las tejas están colocadas "al revés", con la parte cóncava mirando hacia arriba.
Este peculiar rasgo arquitectónico y poco conocido, se ha convertido en un auténtico reclamo para los viajeros.
Entre paisajes naturales, leyendas y tejados que cuentan historias, Sepúlveda continúa brillando como uno de los rincones más mágicos de la región.
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- Una escapada medieval con encanto histórico y gastronomía castellana
- Siete escapadas navideñas por España para disfrutar en familia: hay dos de Castilla y León
- La zamorana María Victoria Mateos, Medalla de Oro de Salamanca 2025
- Hospitalizada una mujer con quemaduras en el rostro tras explotar una olla a presión en una vivienda de Salamanca
- Castilla y León recibe 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, cinco en Zamora
- Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León
- Aemet vuelve a activar los avisos amarillos por nieve en Castilla y León