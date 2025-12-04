Sepúlveda: la villa medieval con sus tejas "a la segoviana"

Castilla y León guarda miles de años de historia en todo su territorio y se consolida como una de las comunidades autónomas preferidas para viajar de los turistas nacionales e internacionales.

Cada provincia tiene un valor incalculable que promete hacer disfrutar a los amantes del turismo rural y la historia viva.

Sepúlveda, uno de los pueblos más pintorescos de Castilla y León

Esta villa medieval segoviana continúa consolidándose como uno de los destinos imprescindibles a visitar dentro de la provincia de Segovia. La ciudad atrae cada año a miles de visitantes que quedan maravillados de sus calles estrechas, la gastronomía y la cercanía a las Hoces del Duratón, que lo convierte casi en un entorno de cuento.

Además de su belleza arquitectónica y de ser una ciudad con un gran patrimonio religioso, como la Iglesia de El Salvador o la Iglesia de Los Santos Justo y Pastor, Sepúlveda guarda un secreto que muy pocos conocen.

Las personas más observadoras se habrán dado cuenta que, en muchos de los tejados de la villa, las tejas están colocadas "al revés", con la parte cóncava mirando hacia arriba.

Este peculiar rasgo arquitectónico y poco conocido, se ha convertido en un auténtico reclamo para los viajeros.

Entre paisajes naturales, leyendas y tejados que cuentan historias, Sepúlveda continúa brillando como uno de los rincones más mágicos de la región.