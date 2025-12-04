Mañueco deberá comparecer el martes ante el pleno para dar explicaciones sobre la trama eólica

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido convocado a comparecer el próximo martes, 9 de diciembre, ante el pleno de las Cortes para abordar la denominada trama eólica, tras aceptarse en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, la solicitud del Grupo Socialista, que fue respaldada por toda la oposición, y rechazada por el Grupo Popular.

De esta forma, la comparecencia de Fernández Mañueco es el primer punto del orden del día del próximo pleno de la cámara, el penúltimo de la legislatura, que comenzará el martes a las 16.30 horas y continuará durante la jornada del miércoles, a partir de las 09.30 horas.

Al respecto, la portavoz socialista, Patricia Gómez, confió en que el jefe del Ejecutivo autonómico “dé explicaciones sobre la mayor trama de corrupción de la Comunidad, de la que no era ajeno, porque se sentaba en el Consejo de Gobierno”. “¿Alguien le ha escuchado dar explicaciones a Mañueco alguna vez sobre esta trama?”, preguntó Gómez, quien achacó este argumento como principal prueba para que acuda a sede parlamentaria para dar respuesta.

Explicaciones

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, esgrimió su apoyo a esta solicitud a unas declaraciones realizadas por Mañueco el viernes en Valladolid, en las que trasladó que los secretarios generales de los partidos “mandan mucho, y es así, es cierto”. “Entonces, como era secretario general del PP cuando ocurrió la ‘trama eólica’, pues a lo mejor, como mandan mucho, nos puede explicar qué pasaba”, incidió, para añadir que esa es la razón por la que secundan esta comparecencia.

En este sentido, “a lo mejor” Mañueco “sorprende diciendo que no conocía a Rafael Delgado cuando era viceconsejero de Economía, igual que el jeta de Sánchez dice que no conocía a Ábalos”. “Que nos explique qué pasaba en esa época”, insistió Hierro.

“La pinza, una vez más”

Por último, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, lamentó que con esta decisión se “asiste una vez más a la pinza del PSOE y Vox”. “Lo decimos siempre tras la Junta de Portavoces. Unen sus votos para intentar convertir las Cortes en un plató electoral”, comentó, en declaraciones recogidas por Ical.

Un momento de la Junta de Portavoces de las Cortes. / Leticia Pérez - Ical

A su juicio, mientras el PP “presenta los indicadores oportunos para ser la tercera mejor comunidad de España, PSOE y Vox solo quieren ruido y utilizan esta cámara como un escenario de campaña”. “La trama eólica ya está judicializada y el presidente ya asistió en 2020 a la comisión de investigación”, recordó el portavoz ‘popular’.

Gavilanes mostró su “sorpresa sobremanera” del respaldo de Vox a esta comparecencia, dado que “siempre alega en sus intervenciones, cuando se pide una comisión de investigación, que la rechaza porque ya está judicializado”. Sin embargo, expuso, “a tres o cuatro meses de las elecciones sí les parece oportuno, aliándose con el PSOE”. “Es una irresponsabilidad absoluta. No pretenden buscar la verdad o que se aclaren los temas, sino el espectáculo”, apuntó el portavoz, quien afeó que la oposición “intenta sustituir las Cortes por un juicio paralelo”.