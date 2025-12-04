Hierro advierte a la Junta de que no tendrá el apoyo de Vox para aprobar los presupuestos tras las elecciones
“Salimos a ganar”, asevera el portavoz parlamentario, quien acusa al presidente de la Junta de “cometer los mismos errores que Feijóo en 2023”
Ical
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, advirtió hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no tendrá el apoyo de su partido para aprobar los presupuestos que fueron devueltos hace unas semanas tras las elecciones autonómicas que se celebrarán en marzo, en caso de que necesitase el apoyo de su formación.
Hierro, que empezó su intervención tras la Junta de Portavoces con un rotundo “Vox va a salir a ganar las elecciones”, acusó a Mañueco de “darse ya por ganador y cometer los mismos errores que Núñez Feijóo en 2023, cuando hablaba de cómo se iban a repartir los ministerios”.
"No lo va a tener"
“Si por lo que fuese, Mañueco necesitase en marzo nuestro apoyo para este presupuesto, que sepa que no lo va a tener”, incidió Hierro, quien señaló que cuestiones como “aumentar un 500 por ciento las partidas a sindicatos, cinco millones a CC OO para trabajar en la regularización de inmigrantes ilegales; condenar a los jóvenes a un modelo soviético de viviendas comunales, mantener la memoria histórica o el Pacto Verde, son líneas rojas”, añadió, que Vox “no las ha aprobado ahora ni lo hará en marzo”.
“Que le vaya quedando bien clarito, que parece que no lo entiende. Y si no lo entiende él, igual lo entienden otros, porque el señor Pérez Llorca lo ha entendido en Valencia. Y aquí ya se están repartiendo cosas en el PP”, explicó Hierro, quien acusó a Mañueco de “haber rechazado las medidas de Vox sin ningún tipo de razonamiento”, cuando su formación le presentó “50 razones para rechazar el suyo”. “Que se deje de tonterías de pinzas y lo tenga clarito”, resumió.
