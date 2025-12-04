Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una profesora al desprenderse parte de un falso techo en un centro educativo

Efectivos de la Policía Local, Bomberos y Sacyl atendieron a la docente, que sufrió un golpe en la cabeza

Ambulancia de emergencias

Ambulancia de emergencias

Ical

Soria

Una profesora resultó hoy herida sobre las 09.00 horas al desprenderse una parte de un falso techo en un centro educativo de la calle Los Miranda de Soria, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León

Asimismo, al lugar del incidente se desplazaron efectivos de la Policía Local, de los Bomberos, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la mujer, que había sufrido un golpe en la cabeza.

