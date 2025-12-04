Herida una profesora al desprenderse parte de un falso techo en un centro educativo

Una profesora resultó hoy herida sobre las 09.00 horas al desprenderse una parte de un falso techo en un centro educativo de la calle Los Miranda de Soria, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, al lugar del incidente se desplazaron efectivos de la Policía Local, de los Bomberos, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la mujer, que había sufrido un golpe en la cabeza.