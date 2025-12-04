Herida una profesora al desprenderse parte de un falso techo en un centro educativo
Efectivos de la Policía Local, Bomberos y Sacyl atendieron a la docente, que sufrió un golpe en la cabeza
Ical
Soria
Una profesora resultó hoy herida sobre las 09.00 horas al desprenderse una parte de un falso techo en un centro educativo de la calle Los Miranda de Soria, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Asimismo, al lugar del incidente se desplazaron efectivos de la Policía Local, de los Bomberos, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a la mujer, que había sufrido un golpe en la cabeza.
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- Una escapada medieval con encanto histórico y gastronomía castellana
- Siete escapadas navideñas por España para disfrutar en familia: hay dos de Castilla y León
- La zamorana María Victoria Mateos, Medalla de Oro de Salamanca 2025
- Hospitalizada una mujer con quemaduras en el rostro tras explotar una olla a presión en una vivienda de Salamanca
- Castilla y León recibe 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, cinco en Zamora
- Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León
- Aemet vuelve a activar los avisos amarillos por nieve en Castilla y León