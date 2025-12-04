¿Quién se emancipa en Castilla y León?: Solo el 13,8%, mínimo histórico, con el lastre de la vivienda

¿Quien se emancipa en Castilla y León? Es la pregunta que analiza recurrentemente el Consejo de la Juventud de la Comunidad, con la respuesta de que en el segundo semestre del 2024 solo lo hicieron un 13,8 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 29 años, un mínimo histórico desde el 2006, con la vivienda como principal lastre ya que tienen que dedicar al alquiler el 61,2% de sus ingresos mensuales para vivir solos.

El informe del segundo semestre presentado este jueves en rueda de prensa en el Consejo Económico y Social de la comunidad, el CES, indica que ese 13,8 por ciento supone dos puntos porcentuales menos que el mismo periodo del 2023, por debajo del 14,4 del primer semestre del 2024, y del 15,2 nacional.

La presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, ha compartido la pregunta de quién se puede emancipar en la comunidad con ese escenario del encarecimiento del precio de la vivienda y un empleo que, aunque ha mejorado, aún se sitúa con altas cotas de temporalidad.

Con ayuda y cuando ya no se es joven

Y es que el informe refleja que la edad media en la que se emancipan los jóvenes en la comunidad fue de 30,4 años a finales del 2024, cuando ya se ha dejado de ser joven; y según los datos de anteriores informes del Consejo Nacional de la Juventud se emancipan los jóvenes que tiene apoyos en el entorno familiar tanto para acceder a la vivienda como en el acceso a la formación, ha explicado Javier Muñoz, responsable del área de socioeconomía del Consejo español.

"Emanciparse sigue siendo una posibilidad remota para la mayoría de los jóvenes", y el elevado coste de la vivienda, la precariedad laboral y los salarios insuficientes conforman un escenario en el que construir un proyecto de vida autónomo "se convierte en una auténtica carrera de obstáculos", ha analizado Ámez, quien ha incidido además en la brecha de emancipación entre las mujeres, que es del 17,1 por ciento, frente al 10,7 de los hombres.

Una media de 680 euros al mes

En el segundo semestre de 2024, una persona joven asalariada tenía que destinar de media el 61,2% de sus ingresos mensuales para alquilar una vivienda en solitario en la comunidad, que supone una media de 680 euros al mes, con una subida de más del 10 por ciento en un año, un dato que sube al 82,7% entre los de 16 a 24 años.

Presentación del informe de emancipación de jóvenes en Castilla y León. / Leticia Pérez - Ical

Ese dato se distorsiona por provincias, ha analizado Ámez, con el 79,1 por ciento que tienen que dedicar los jóvenes en Segovia, seguidos de los de Salamanca, Burgos y Valladolid, y el 46,8 de Zamora, con 32 puntos porcentuales de diferencia.

Y acceder a una vivienda en propiedad exigió en ese segundo semestre al equivalente a 8,3 años de salario neto anual de una persona joven; por lo que el alquiler de una habitación en piso compartido avanza como alternativa, aunque en las capitales de provincia, los precios medianos mensuales oscilaban entre 230 euros en Zamora y 315 euros en Valladolid, que supuso un esfuerzo económico de entre el 20,7% y el 28,3% de los ingresos de una persona joven.

200 euros al mes para comer

Las cuentas indican que si el salario medio joven es de 13.344,99 euros en la comunidad en ese semestre, y hay que añadir al alquiler 183,75 euros de suministros básicos, a un joven le quedan doscientos euros para la cesta de la compra y otros gastos, ha explicado Ámez.

Por otro lado, la pobreza juvenil afectó al 30,9% de la población de Castilla y León en ese periodo, especialmente a las mujeres, que percibieron un salario anual 1.833 euros inferior al de los hombres.

Ámez ha incidido en que estar trabajando no implica salir de esta situación de vulnerabilidad, puesto que el 21% de la juventud empleada en Castilla y León también se encontraba en riesgo de pobreza.