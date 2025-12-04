Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, dentro de una operación contra el tráfico de droga
La Delegación del Gobierno en Castilla y León confirmó la operación de Asuntos Internos, relacionada con drogas, pero se ampara en el secreto de sumario para no ofrecer más detalles
Ical
Agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional en Madrid han desplegado hoy jueves una operación contra el tráfico de droga en Valladolid, fruto de la cual ha sido detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en la provincia, según han confirmado a la agencia Ical fuentes de la investigación.
La operación, que está dirigida por el Juzgado número 3 de la capital y que está bajo secreto de sumario, ha comenzado a primera hora de la mañana con diferentes registros en Valladolid y ha implicado actuaciones en la Comisaría de las Delicias de la capital donde se habría precintado la taquilla que usaba el citado funcionario y en el municipio de Arroyo de la Encomienda, donde vivía el hoy detenido. Estas mismas fuentes confirmaron que podría haber otras personas arrestadas en la misma operación.
Asuntos Internos
Desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León, se han limitado a confirmar a Ical que había una operación de Asuntos Internos en marcha “por un tema relacionado con drogas” que continúa abierta y que se había saldado de momento con un miembro de la Policía Nacional de Valladolid detenido, pero se amparan en el “secreto de sumario” para no ofrecer más detalles.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valladolid Jacinto Canales, se limitó a confirmar que “hay una operación en marcha”. “Ni sé, ni puedo decir nada más. Está en investigación, hay que dejar trabajar a los investigadores y yo no voy a interferir con ello”, añadió.
