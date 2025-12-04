Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida por amenazar con un cuchillo a la dueña de la vivienda donde había alquilado una habitación

La joven había protagonizado horas antes una "fuerte" discusión con su abuela y debía varias mensualidades

Un agente de la Policía Nacional. / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid este miércoles e a una mujer como presunta autora de un delito de amenazas graves. La sala del 091 recibió una llamada que solicitaba la presencia policial porque una joven le estaba amenazando con un cuchillo. En el lugar, los agentes se entrevistaron con la víctima, que resultó ser la propietaria del inmueble, que gestionaba en régimen de alquiler de habitaciones. 

Según informó la Subdelegación del Gobierno, una de las arrendadas vivía en compañía de su abuela, y esa misma mañana habían protagonizado una fuerte discusión en la que tuvo que acudir una dotación de Policía Nacional, que resolvió la situación mediando con su presencia. La requirente dijo a los agentes que estas discusiones eran frecuentes y que alteraban gravemente la convivencia con el resto inquilinos arrendados

Mensualidades pendientes

Por ello, le había hecho saber a la joven después de la discusión de esa mañana, que tenían varias mensualidades pendientes de abonar y que si seguían originando esos problemas se tendrían que marchar ella y su abuela. En ese momento, la joven “fuera de sí”, esgrimiendo un cuchillo de diez centímetros de hoja, la amenazó gritándole: “Te voy a matar, te voy a matar”. Temiendo por su vida, huyó de la vivienda, hasta la llegada de los agentes, a los que relató lo ocurrido y les indicó que la joven se había metido en su habitación.

Los policías nacionales llamaron a la puerta de la habitación que estaba perfectamente cerrada, y tras dialogar con la mujer consiguieron convencerla de que saliera y entregara el cuchillo. Después procedieron a su detención como presunta autora de un delito de amenazas graves y a su traslado a dependencias de la Comisaria Provincial de Policía Nacional de Valladolid, donde ha permanecido bajo custodia. La detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.

Detenida por amenazar con un cuchillo a la dueña de la vivienda donde había alquilado una habitación

