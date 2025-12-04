Aemet mantiene los avisos amarillos por nieve en algunas zonas de Castilla y León

Pasan las horas y los días, pero la situación meteorológica en Castilla y León no varía en exceso durante las primeras jornadas de diciembre. En una sucesión constante de avisos amarillos o naranjas de Aemet desde que comenzara el pasado mes, este jueves la nieve mantendrá el protagonismo en las zonas más altas del territorio. Los copos blancos podrían provocar afecciones en zonas altas, mientras que la lluvia debería ser la principal amenaza en el resto de las nueva provincias castellano-leonesas. En cualquier caso, se trata de una situación que se mantiene respecto a los días previos y que no cambiará en exceso de cara al fin de semana.

Previsión de temperaturas para el 4 y 5 de diciembre / Aemet

Aunque durante las primeras horas de este jueves, 4 de diciembre, la Aemet no tenía activado ninguno de sus avisos, esta situación cambiará nuevamente con la llegada del mediodía. Para ser más precisos, será la demarcación meteorológica conocida como 'Cordillera Cantábrica de León' la que se tiña de amarillo según las directrices del organismo estatal. Salvo nuevos cambios a lo largo del día, se prevé que esta alerta se encuentre activa desde las 12:00 hasta las 04:00 de la próxima madrugada. Se espera en esta zona, que incluye municipios como Villablino o La Robla, una acumulación de hasta 15 centímetros a partir de los 1.300 metros de altura.

En cuanto al resto de la Comunidad, el principal inconveniente al que tendrán que hacer frente los ciudadanos son las lluvias, que dejarán precipitaciones en todo el territorio durante algún momento del día, empezando por las provincias más occidentales y trasladándose también hacia el este con el paso de las horas. No será un día especialmente frío, salvo contadas excepciones, gracias a la relativamente 'suave' noche que se ha vivido en Castilla y León, donde las máximas alcanzarán los 11º C en Salamanca. De cara a la próxima madrugada, los termómetros no bajarán de los 4º C en ninguna capital de provincia, aunque serán algo más bajas en zonas altas.

Carreteras cortadas

Después de prácticamente dos semanas sin novedades ni cambios reseñables, la red secundaria de Castilla y León cuenta solamente con una carretera cortada debido a las nevadas o la presencia de hielo. Esta situación ha sido posible después de la reapertura de tres de las conexiones de la meseta con Cantabria, que se habían mantenido cerradas desde las nevadas caídas en la zona a finales de noviembre. Se trata de la BU-570 (Estacas de Trueba), la BU-571 (Portillo de La Sía) y la BU-572 (Portillo de Lunada), transitables ya por ambas vertientes. No ha corrido la misma suerte la DSA-191, que une Candelario con El Travieso, donde aún no se ha eliminado el hielo en sus últimos kilómetros.