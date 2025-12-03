Veolia invertirá 800 millones de euros en España para afrontar los desafíos climáticos entre 2019 y 2024

Veolia, líder mundial en transformación ecológica, abre un nuevo capítulo en España al convertirse en una única organización e integrar sus actividades de agua, residuos y energía bajo la marca única Veolia, con el apoyo de un equipo de más de 18.000 personas. Un hito que marca un paso decisivo en el plan estratégico del grupo, GreenUp 2024–2027, diseñado para acelerar el despliegue de soluciones que descarbonizan, descontaminan y regeneran los recursos.

Una sola organización integrará las actividades de agua, residuos y energía de Veolia, impulsada por un sólido equipo de 18.000 personas

Ante los crecientes desafíos relacionados con el cambio climático, como la escasez de agua, las olas de calor, los incendios forestales y la creciente desertificación, España hace frente a exigencias ambientales y económicas cada vez mayores. Para seguir actuando y responder de manera eficaz a estos retos ecológicos, económicos y de salud, Veolia está reforzando su organización y su compromiso con soluciones eficaces de alto impacto.

Más de 100 marcas locales (como Agbar, Hidraqua, Hidrogea, Aquara, Viaqua, Aquambiente, etc.) se agruparán bajo una sola marca, Veolia, fortaleciendo la acción e impacto del grupo en España. En este contexto, Aquona, la operadora de agua del grupo en Castilla y León, cambia su marca a Veolia, consolidándose como socio estratégico en los más de 60 municipios donde opera en el territorio.

“El cambio climático, las sequías y los desafíos medioambientales exigen una acción que combine la experiencia global con el impacto local. España es un país clave para Veolia, y estamos profundizando nuestro compromiso aquí a través de nuestra experiencia, inversiones y soluciones innovadoras. Al unir todas nuestras actividades bajo una sola organización y marca, como hacemos en todas nuestras geografías, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para ofrecer servicios sostenibles y resilientes a comunidades e industrias en todo el país.” Estelle Brachlianoff — CEO de Veolia

Asimismo, Veolia sigue comprometida con España para ayudarle a afrontar sus desafíos. Entre 2019 y 2024, el grupo invirtió un total de 800 millones de euros en inversiones en sus tres líneas de negocio (agua, residuos y energía). Veolia presta servicios de agua potable a 13 millones de personas en España, trata casi 825.000 toneladas de residuos anualmente y produce 2.713.000 MWh de energía local. Esta amplia presencia subraya el papel del grupo como socio estratégico en la gestión sostenible y eficiente de los recursos en España.

En 2025, el grupo ha invertido en 6 adquisiciones estratégicas en eficiencia energética y soluciones bajas en carbono, mientras que continúa garantizando un suministro de agua resiliente para comunidades e industrias que enfrentan una presión creciente debido a la escasez de agua

Con esta nueva organización, liderada por Daniel Tugues, Director País de Veolia en España, los clientes de Veolia en España se benefician de un enfoque integrado que combina innovación de vanguardia y sólidas raíces locales, y aprovecha la experiencia global del grupo y las fortalezas combinadas de sus equipos. Asimismo, Veolia promueve la gestión sostenible del agua, mejora la eficiencia de las infraestructuras y preserva los recursos, ayudando a abordar los desafíos locales de resiliencia y adaptación al cambio climático. Esta estructura simplificada y unificada acelerará la escalabilidad de soluciones, desde tecnologías disruptivas hasta aplicaciones industriales rentables y eficientes en energía. La nueva organización también abrirá oportunidades para compartir y ampliar la experiencia española en proyectos y mercados globales.

"La nueva organización de Veolia en España encarna una dinámica colectiva: no se trata sólo de unir fuerzas, sino de multiplicar el impacto. Al integrar nuestra experiencia en agua, energía y residuos, y fortalecer las alianzas con nuestros grupos de interés, estamos aportando un mayor valor a nuestros clientes y comunidades. La marca única Veolia proporciona acceso completo a la red de conocimiento de un líder global, al tiempo que sitúa las soluciones españolas como modelo escalable y replicable globalmente. Representa confianza, colaboración y un propósito compartido: juntos, podemos construir seguridad ecológica, resiliencia y servicios sostenibles para los territorios y la ciudadanía española.” Daniel Tugues — Director País de Veolia en España

De esta manera, Veolia en España impulsará con mayor agilidad nuevas ofertas y enfoques en áreas de vital importancia para la población, como la reutilización de aguas residuales, la desalinización, el desarrollo de redes de frío y calor en el puerto de Barcelona, la monitorización de las aguas residuales en los laboratorios españoles de Veolia para anticipar riesgos sanitarios, el tratamiento y la valorización de residuos en nuevos recursos, así como la gestión de residuos peligrosos.

La transición hacia la marca única en España refleja esta organización y añade la solidez y confianza de la marca Veolia, respaldada por décadas de liderazgo global en transformación ecológica, y refuerza su arraigo local, poniendo toda su experiencia internacional al servicio de las comunidades e industrias del país.