Más urgencias y hospitalizaciones de niños y ancianos por infecciones respiratorias en Castilla y León

El último informe de la Red Centinela de la sanidad de Castilla y León anota un aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en la comunidad, de 585 a 741 casos por 100.000 en la última semana, con más gripe, en intensidad epidémica baja, que se ha traducido en más consultas en urgencias y más hospitalizaciones de menores de 5 años y mayores de 75.

El informe de la incidencia de la gripe de la semana entre el 24 y 30 de noviembre publicado por la Consejería de Sanidad y recogido por Efe, recoge ese aumento de la tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas hasta esos 741 casos por 100.000.

"Se observa un aumento de las consultas en urgencias en todos los grupos de edad y de las hospitalizaciones en menores de 5 y mayores de 75 años", detalla el informe.

Tasa de incidencia

En cuanto a la tasa de incidencia de síndrome gripal se situó en 117 casos por 100.000 habitantes, frente a los 76 y 130 de las dos semanas anteriores, en nivel epidémico, al haber superado los 50 casos, pero en intensidad baja.

El informe detalla que las detecciones de virus de la gripe del tipo A representan el 41% del total de muestras centinelas, con predominio del subtipo H 3 sobre el H 1. En muestras no centinelas la positividad a los virus de la gripe es del 21%.

También se detecta un aumento progresivo de positividad a Virus Respiratorio Sincicial, VRS, en las últimas semanas, que es el que causa más infecciones respiratorias en bebés y niños pequeños.

En cuanto a la incidencia del COVID está en dos casos por 100.000 en el acumulado en esa semana, frente al uno y dos de las dos semanas anteriores.