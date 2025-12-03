Petición de 8,5 años de cárcel para dos acusados de agredir sexualmente a una joven y pintarle penes en la cara en Valladolid

Fiscalía de Valladolid solicita penas de ocho años y medio de prisión para dos varones por delito de agresión sexual sobre una joven de la que, presuntamente, se aprovecharon con tocamientos y otros comportamientos vejatorios, incluida la rotulación de penes en su cara y otras partes del cuerpo, cuando la víctima, de 21 años, se hallaba totalmente inconsciente tras haber ingerido droga en casa de un amigo de los tres, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La detención de ambos se produjo durante la noche del día 11 de febrero del presente año, en un piso ubicado en el barrio de Las Delicias, ocupado por un amigo de la víctima y de sus supuestos agresores al que se desplazaron los tres.

Estupefacientes

Una vez en piso del amigo, comenzaron a consumir sustancias estupefacientes, hasta que la joven, fruto del de éxtasis líquido ingerido, quedó sumida en un estado de profunda inconsciencia, momento en el que, supuestamente, ambos dos aprovecharon para toquetearla por encima de la ropa, llegando a bajarle los pantalones y a levantarle la camiseta, para acto seguido comenzar a pintar penes en su tripa, la cara y la mano derecha con un rotulador de tinta roja y a tumbarse sobre ella fingiendo que la estaban penetrando. "Estas tetitas son más Cascajares", le pintaron también en su cuerpo.

Fue entonces cuando el amigo de la joven y morador de la vivienda, V.A.G, al percatarse de la situación, se puso en contacto telefónico con el Servicio de Emergencias 112 y éste movilizó a una patrulla de la Policía Nacional hasta el inmueble para averiguar lo que estaba ocurriendo. Así, los agentes acudieron al lugar de los hechos y al entrar sorprendieron a uno de los detenidos a horcajadas sobre la víctima simulando que mantenía sexo con ella mientras grababan tal situación con un teléfono móvil.