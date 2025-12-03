El municipio abulense reconocido entre los pueblos más bonitos de España

Bonilla de la Sierra, un municipio abulense enclavado en el valle del Corneja, se consolida como uno de los destinos rurales con más encanto de la provincia. Este pueblo, de apenas unos cientos de habitantes, forma parte desde 2019 de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, un reconocimiento que ha incrementado su visibilidad entre los viajeros que buscan tranquilidad, patrimonio y naturaleza.

El casco histórico conserva un marcado aire medieval, con calles empedradas, casas de piedra y una cuidada plaza porticada en torno a la que se articula la vida del pueblo. Sobre todo ello se alza la imponente colegiata de San Martín de Tours, un templo de origen gótico, llamativamente grande para el tamaño de la localidad, cuya torre y portada se han convertido en uno de los iconos visuales de la zona.

Junto a la colegiata, sobresalen los restos del castillo episcopal y de la antigua muralla, con la Puerta de Piedrahíta como acceso más representativo. Otro de los puntos de interés es el Pozo de Santa Bárbara, una curiosa obra de ingeniería hidráulica histórica que todavía despierta la curiosidad de visitantes y vecinos.

Rodeada de prados, colinas suaves y caminos entre riachuelos y molinos, Bonilla de la Sierra se presenta también como punto de partida ideal para recorrer el valle del Corneja y localidades cercanas como Piedrahíta o los miradores de El Mirón y Peñanegra. Un conjunto de atractivos que refuerza la imagen de este pequeño pueblo como uno de los rincones rurales más singulares y fotogénicos de Ávila.