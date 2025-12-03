La jueza del caso de Esther López decidirá en un plazo de tres días si abre juicio con jurado contra el único acusado o sobresee la causa
Acusación y defensa mantienen sus posturas en la audiencia preliminar celebrada esta mañana
Ical
La jueza del caso Esther López, la joven de Traspinedo que desapareció el 13 enero de 2022 y su cadáver fue encontrado 23 días más tarde en una cuneta, decidirá en un plazo máximo de tres días si abre juicio oral con jurado popular contra el único acusado en el caso, Óscar S.M., después de la audiencia preliminar celebrada esta mañana y en la que las acusaciones y la defensa mantuvieron sus posturas.
En un trámite que apenas duró catorce minutos, y en el que tanto el abogado de la familia de Esther López, como el de su hermana, comparecieron por videoconferencia, el Ministerio Fiscal ratificó su petición de condena de 18 años de prisión para el acusado, mientras que los padres de víctima reclaman 39 años, ya que al delito de asesinato por el que piden 25 años, suman otros como omisión del deber de socorro, detención ilegal, contra la integridad moral y conducción temeraria. Mientras tanto, la hermana de la fallecida reclama 35 años de prisión.
Mientras tanto, las abogadas de Óscar S.M. volvieron a sostener que no existen indicios ni motivos suficientes para inculpar a su defendido, además de confirmar que han recurrido la denegación de las pruebas solicitadas.
