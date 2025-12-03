La estación de San Isidro prevé abrir este viernes

La estación invernal de San Isidro prevé abrir al público este viernes, 5 de diciembre, “siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan”, tal y como informó la Diputación de León a través de un comunicado remitido a Ical.

Los equipos técnicos trabajan en una apertura progresiva de los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines, con una oferta inicial de seis kilómetros esquiables, que podría ampliarse hasta nueve kilómetros a medida que avancen los trabajos y la evolución de la nieve lo haga posible.

Las pistas que se prevé poner en servicio serán verdes, azules y rojas, con espesores estimados entre los 15 y 25 centímetros.

Valle Laciana-Leitariegos, cerrada

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos permanecerá cerrada por falta de nieve, a la espera de una mejora de las condiciones meteorológicas que permita iniciar la actividad.

La Diputación de León recomienda a los usuarios consultar el parte de nieve actualizado antes de desplazarse a las estaciones y recuerda que la apertura definitiva dependerá de la evolución del tiempo durante las próximas horas.