Cuadros, tallas y un testamento: la Guardia Civil recupera en Orduña 30 obras de Belorado

Un cristo crucificado del siglo XIV, dos lienzos de gran formato del XVII, una talla de la Virgen de la Bretonera del XVI o un testamento de 1556 de una antigua abadesa son algunas de las piezas recuperadas por la Guardia Civil en la operación por venta de obras de arte, que el pasado jueves acabó con la detención de la exabadesa del monasterio de Belorado (Burgos), otra exmonja y un anticuario.

El botín está compuesto por una treintena de obras de patrimonio histórico, algunas de cierta calidad, y se estima que su valor está en decenas de miles de euros, ha explicado a los periodistas el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, Pablo Palacín, en el acto de exposición del material.

Ha indicado que las piezas expuestas este miércoles, algunas recuperadas dentro de la operación policial y otras rescatadas del convento para su preservación, se localizaron en el monasterio de Orduña (Bizkaia), aunque pertenecen al monasterio de Belorado.

Tallas y cristos

Cuadros de gran formato, varios cristos cruficificados, tallas de vírgenes y santos, una cruz procesional y documentos como un antiguo testamento, un libro de la Regla de Santa Clara (el único que sí estaba en Belorado) y un libro de cánticos están en poder de la Guardia Civil, pendientes de su catalogación.

Destacan, entre las obras de arte rescatadas, un Cristo Crucificado de gran tamaño, que sería la pieza más antigua pues correspondería al siglo XIV, aunque la cruz sería del XX; y dos cuadros de gran formato, del siglo XVII, del mismo autor: 'Estigmatización de San Francisco' y 'La Inmaculada'.

También una imagen de Nuestra Señora de Bretonera, patrona del convento de Belorado, una talla de madera policromada del siglo XVI, con vestimenta del siglo XX bordada en oro; y un testamento de abadesa María de Velasco, de 1556, que localizaron en una de las celdas de Orduña.

Las obras de arte, que se tendrán que catalogar con la ayuda del Museo de Burgos, están a disposición del Juzgado de Instrucción de Briviesca, que dirige la investigación por supuesta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico, y serán entregadas al Arzobispado de Burgos para garantizar su conservación y custodia.

Una operación rutinaria, el origen

El portavoz de la Guardia Civil ha recordado que la operación policial se inició cuando detectaron, dentro de las actuaciones habituales de vigilancia del patrimonio y la venta de obras de arte en el mercado ilícito, la presencia de varias piezas de patrimonio histórico en el mercado especializado de antigüedades.

Ante la posibilidad de que pudieran haber sido sustraídas o transmitidas sin autorización, se realizó una investigación, que inicialmente no tenía ninguna vinculación con las exmonjas de Belorado, que permitió detectar la venta por internet de varias piezas históricas del convento.