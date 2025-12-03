La Aemet avisa: la nieve seguirá complicando el inicio de diciembre en Castilla y León

La climatología adversa tardó en llegar durante el presente otoño, pero desde comienzos de noviembre apenas ha dado unos pocos días de descanso a los habitantes de Castilla y León. Ya sea por nieblas, vientos, lluvias o nevadas; la lista de avisos que llegan desde Aemet suele dejar alguno en las nueve provincias que conforman el territorio castellano-leonés. Incluso, cuando la situación no es de un peligro inminente, las precipitaciones se han convertido en un invitado más de esta época del año. Una situación que no cambiará demasiado durante los próximos días, tal y como apuntan los modelos de previsión meteorológica.

Previsión de temperaturas para el 3 y 4 de diciembre / Aemet

Las primeras horas de este miércoles, 3 de diciembre, han estado marcadas por los avisos amarillos en las demarcaciones conocidas como 'Meseta' de Burgos, Palencia y Valladolid. En esta ocasión, ha sido la niebla y la consecuente baja visibilidad (apenas 100 metros) las que han obligado a decretar esta situación, aunque se espera que amaine de manera definitiva en torno al mediodía. Sin embargo, Castilla y León no podrá disfrutar de mucho tiempo de tranquilidad en cuanto a las alertas de Aemet se refiere, pues este jueves teñirán también de amarillo la 'Cordillera Cantábrica de León', donde se podrían acumular hasta 10 centímetros de nieve.

Tras una noche complicada en la Comunidad por la niebla y la nieve, especialmente en algunas carreteras, se espera una leve mejoría de la situación de cara a las próximas horas y días. Sin embargo, no se puede decir que el buen tiempo regrese a Castilla y León, puesto que las lluvias tomarán el protagonismo en la práctica totalidad del territorio. En cuanto a las temperaturas, el miércoles y jueves no serán tampoco ejemplo de un ambiente más cálido, pues las máximas no superarán los 11º C en ninguna capital de provincia. Darán un respiro, por su parte, las temperaturas mínimas, que ya no estarán bajo cero en ninguno de los principales núcleos de población.

Carreteras cortadas

Por decimotercera jornada consecutiva, la red secundaria de Castilla y León tiene cortadas cuatro de sus carreteras debido a las nevadas o la presencia de hielo. En el caso de Burgos, los cortes de carretera afectan a tres de las conexiones de la meseta con Cantabria: la BU-570 (Estacas de Trueba), la BU-571 (Portillo de La Sía) y la BU-572 (Portillo de Lunada). En esta última vía, además, se mantiene también cerrado el paso en la CA-643, su vertiente cántabra. Asimismo, se mantiene el corte de los días previos en la DSA-191, que une Candelario con El Travieso. Asimismo, se insta a los conductores a circular con precaución en la N-6 a su paso por Segovia.