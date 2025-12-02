Mañueco se muestra convencido de que ganará las próximas elecciones autonómicas y que podrá "gobernar en solitario"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy su gestión al frente de Castilla y León que, según sus palabras, "ha sido útil" para los ciudadanos de la Comunidad. "Podemos presumir por ello", resaltó el mandatario que, además, se mostró convencido de que el PP será el vencedor de las próximas elecciones autonómicas y que podrá gobernar en solitario con el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España en los principales indicadores sociales, económicos y de calidad de los servicios públicos, es decir, "para vivir, para trabajar, para tener familia, para invertir, para abrir un negocio...". “Me muestro confiado en que vamos a ganar las elecciones y voy a gobernar en solitario”, dijo.

"Sabemos que históricamente ayudamos a construir España y ahora vamos a contribuir a que sea más fuerte y mejor", subrayó Mañueco durante un desayuno informativo del diario 'La Razón' al que asistieron, entre otros, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; dirigentes del PP nacional como Cuca Gamarra o Ester Múñoz; diputados y senadores populares; consejeros de la Junta de Castilla y León, así como algún alcalde de la región y presidentes de Diputaciones y el expresidente autonómico, Juan José Lucas. En esta cita, el presidente de Castilla y León volvió a reafirmar el compromiso del Ejecutivo con una hoja de ruta basada en nueve ejes y 40 indicadores para situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España, informa Ical.

"Un objetivo difícil pero que solo se puede conseguir trabajando día a día", recordó el presidente que presumió de su gestión recordando algunos datos como que la Comunidad es líder nacional en educación, servicios sociales y atención a los mayores, y segunda en sanidad; además de encabezar en el último año el crecimiento industrial y de exportaciones, "con los impuestos más bajos de nuestra historia" y con el mayor número de personas trabajando en su historia. En concreto, apuntó que este mes de noviembre ha registrado el mayor número de afiliados a la Seguridad Social y el menor desempleo de toda la serie histórica, según los datos conocidos hoy mismo.

Compra de vivienda

En este sentido, Mañueco repasó otros de los logros de la legislatura como el hecho de ser la única comunidad que ofrece transporte de autobús gratuito en las rutas de titularidad autonómica a todos los empadronados, el liderazgo nacional en plazas residenciales públicas para mayores de 75 años, la segunda fiscalidad más favorable para los jóvenes en la compra de vivienda y la tercera posición en retención de talento joven. Y, sin embargo, señaló que "aún hay margen de mejora" para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de Castilla y León. "No nos conformarnos ni nos rendimos. Es un acto de justicia luchar porque Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España. Lo merecen los jóvenes, los que levantan las persianas de sus negocios cada día o las familias de Castilla y León", aseveró antes de apuntar que "se trata de fijar una meta común que nos una a todos".