Una escapada medieval con encanto histórico y gastronomía castellana
Es una escapada asumible en fin de semana, sin grandes complicaciones de carretera ni de horarios
Ayllón es una pequeña villa medieval del nordeste de Segovia, a unas tres horas en coche desde Zamora. Pese a su tamaño, conserva un casco histórico muy cuidado que le ha valido la declaración de Conjunto Histórico-Artístico.
La entrada al pueblo se hace cruzando un puente sobre el río y atravesando un arco que formó parte de la antigua muralla. A partir de ahí, el visitante se encuentra con calles empedradas, casas de piedra rojiza y entramado de madera y pequeñas plazas donde el tiempo parece ir algo más despacio. Es un pueblo para caminarlo sin prisas y dejar que los rincones vayan apareciendo.
El corazón de Ayllón es su Plaza Mayor porticada, con la iglesia de San Miguel y varios edificios señoriales. Destaca el palacio de los Contreras y otras casas blasonadas que recuerdan la importancia que tuvo la villa en siglos pasados. Sobre los tejados, la torre de La Martina funciona hoy casi como un logotipo del pueblo y como mirador.
La historia de Ayllón mezcla reyes, nobles y órdenes religiosas con la vida ganadera típica de la Castilla interior. Fue cabeza de una amplia “villa y tierra” y punto estratégico en tiempos de la trashumancia. En la periferia del casco urbano aún se conservan restos de antiguos conventos que completan ese aire histórico.
Más allá de los monumentos, la villa sirve también como base para pequeñas rutas por la Sierra de Ayllón. La gastronomía se mueve en sabores conocidos para cualquier castellano: asados, sopas y platos de cuchara sencillos.
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- Siete escapadas navideñas por España para disfrutar en familia: hay dos de Castilla y León
- La zamorana María Victoria Mateos, Medalla de Oro de Salamanca 2025
- Hospitalizada una mujer con quemaduras en el rostro tras explotar una olla a presión en una vivienda de Salamanca
- Triana Martínez disfruta las primeras horas de su permiso penitenciario
- Castilla y León recibe 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, cinco en Zamora
- Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León
- Investigan a la propietaria de cuatro perros sin vigilancia que atacaron a un hombre y a su can