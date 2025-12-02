Una escapada medieval con encanto histórico y gastronomía castellana

Ayllón es una pequeña villa medieval del nordeste de Segovia, a unas tres horas en coche desde Zamora. Pese a su tamaño, conserva un casco histórico muy cuidado que le ha valido la declaración de Conjunto Histórico-Artístico.

La entrada al pueblo se hace cruzando un puente sobre el río y atravesando un arco que formó parte de la antigua muralla. A partir de ahí, el visitante se encuentra con calles empedradas, casas de piedra rojiza y entramado de madera y pequeñas plazas donde el tiempo parece ir algo más despacio. Es un pueblo para caminarlo sin prisas y dejar que los rincones vayan apareciendo.

El corazón de Ayllón es su Plaza Mayor porticada, con la iglesia de San Miguel y varios edificios señoriales. Destaca el palacio de los Contreras y otras casas blasonadas que recuerdan la importancia que tuvo la villa en siglos pasados. Sobre los tejados, la torre de La Martina funciona hoy casi como un logotipo del pueblo y como mirador.

La historia de Ayllón mezcla reyes, nobles y órdenes religiosas con la vida ganadera típica de la Castilla interior. Fue cabeza de una amplia “villa y tierra” y punto estratégico en tiempos de la trashumancia. En la periferia del casco urbano aún se conservan restos de antiguos conventos que completan ese aire histórico.

Más allá de los monumentos, la villa sirve también como base para pequeñas rutas por la Sierra de Ayllón. La gastronomía se mueve en sabores conocidos para cualquier castellano: asados, sopas y platos de cuchara sencillos.