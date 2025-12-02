El desempleo crece en Castilla y León un 1,03% en noviembre

Castilla y León cerró el mes de noviembre con 101.603 parados registrados, lo que supone un aumento en 1.035 personas, con un avance del 1,03 por ciento respecto a octubre, frente a un descenso en el conjunto nacional del 0,77 por ciento, hasta los 2.424.961 desempleados.

Los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, indican que Castilla y León fue la segunda autonomía con un aumento absoluto y relativo mayor del paro en noviembre, solo por detrás de las Islas Baleares, donde el desempleo se disparó un 9,15 por ciento (2.534 parados más), informa Ical.

Con todo, Castilla y León redujo sus listas de parados en 5.125 personas en la comparación interanual, con una rebaja porcentual del 4,8 por ciento, aunque peor también que la media para el conjunto de las autonomías del menos 6,23 por ciento.