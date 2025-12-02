El desempleo crece en Castilla y León un 1,03% en noviembre
En la comparativa interanual, el paro baja un 4,8%, por debajo del 6,23% de la media para el conjunto de las autonomías
Ical
Castilla y León cerró el mes de noviembre con 101.603 parados registrados, lo que supone un aumento en 1.035 personas, con un avance del 1,03 por ciento respecto a octubre, frente a un descenso en el conjunto nacional del 0,77 por ciento, hasta los 2.424.961 desempleados.
Los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, indican que Castilla y León fue la segunda autonomía con un aumento absoluto y relativo mayor del paro en noviembre, solo por detrás de las Islas Baleares, donde el desempleo se disparó un 9,15 por ciento (2.534 parados más), informa Ical.
Con todo, Castilla y León redujo sus listas de parados en 5.125 personas en la comparación interanual, con una rebaja porcentual del 4,8 por ciento, aunque peor también que la media para el conjunto de las autonomías del menos 6,23 por ciento.
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- Siete escapadas navideñas por España para disfrutar en familia: hay dos de Castilla y León
- La zamorana María Victoria Mateos, Medalla de Oro de Salamanca 2025
- Hospitalizada una mujer con quemaduras en el rostro tras explotar una olla a presión en una vivienda de Salamanca
- Triana Martínez disfruta las primeras horas de su permiso penitenciario
- Castilla y León recibe 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, cinco en Zamora
- Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León
- Investigan a la propietaria de cuatro perros sin vigilancia que atacaron a un hombre y a su can