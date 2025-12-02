La brecha salarial de los maestros de Castilla y León: Están a 550 euros de los mejor pagados

La diferencia en las retribuciones que cobran los maestros de Castilla y León, de 2.436 euros, respecto al resto de sus compañeros en otras autonomías alcanza este 2025 los 550 euros respecto a los maestros mejor pagados, los de Canarias (2.986 euros), y se sitúan 124 euros por encima del peor salario, localizado en Cataluña (2.312 euros).

Según el estudio publicado este martes por la UGT y que recoge las retribuciones iniciales que percibe el profesorado en cada comunidad autónoma, sin antigüedad ni ostentar cargos retribuibles, los docentes vascos, cántabros y castellanomanchegos son los mejor pagados, y los asturianos, extremeños y catalanes los de peores retribuciones.

Este registro sitúa los salarios de los maestros de Castilla y León como los sextos más bajos del panorama autonómico, el mismo puesto que ocupan los salarios recibidos por los profesores de Enseñanza Secundaria, que perciben 2.751 euros, lejos de los 3.309 euros que ingresan los profesores de instituto de Euskadi (+558 euros) y ligeramente por encima de los 2.626 euros de los profesores de Asturias, donde ganan 125 euros menos que en Castilla y León.

Por último, en el caso de los docentes de Formación Profesional de Castilla y León ingresan actualmente 2.567 euros, lo que los sitúa en el tramo medio de los salarios de este nivel educativo, lejos de los 3.257 euros percibidos por los profesores de Euskadi (+690 euros) y ligeramente por encima de los 2.445 euros de los de Asturias, donde ganan el salario más bajo y que es 122 euros menor que el de Castilla y León.

En España

En España, la brecha salarial de los docentes ha aumentado en la última década debido a los complementos aprobados por cada gobierno autonómico y en 2025 los salarios más altos para el conjunto de los docentes han sido los del profesorado de Euskadi y los más bajos los de Asturias, con una diferencia de más de 800 euros.

Según el estudio publicado este martes por la UGT y que recoge las retribuciones iniciales que percibe el profesorado en cada comunidad autónoma, sin antigüedad ni ostentar cargos retribuibles, los docentes vascos, cántabros y castellanomanchegos son los mejor pagados, y los asturianos, extremeños y catalanes los de peores retribuciones.

La brecha que existe entre las retribuciones de los maestros es de 550 euros, mientras que la diferencia en el cuerpo de Secundaria es de unos 680 euros y en el profesorado de Formación Profesional es superior a los 800 euros.

Estas diferencias salariales entre todo el profesorado de España se ha calculado teniendo en cuenta las retribuciones básicas y complementarias.