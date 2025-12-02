Aemet vuelve a activar los avisos amarillos por nieve en Castilla y León

Pese a que el invierno como tal no llegará hasta el solsticio que tendrá lugar durante la tarde del próximo 21 de diciembre, el conocido como 'invierno meteorológico' ya está aquí. Las temperaturas de esta época del año, así como los primeros copos de nieve y las primeras heladas, ya habían hecho acto de presencia en Castilla y León desde hace semanas, pero es ahora cuando los distintos centros de meteorología cambian de página para sus registros y mediciones. Un periodo en el que no faltarán los avisos por parte de la Aemet, que esta misma semana volverán a teñir de amarillo parte del mapa castellano-leonés.

En concreto, esta vez será la nieve la protagonista de las diferentes situaciones de peligro o emergencia en diversos puntos del territorio, que afectarán a varias provincias durante los próximos días. Durante la pasada madrugada, ya fue activado el aviso amarillo en la comarca meteorológica conocida como 'Ibérica de Burgos', donde se podrían acumular hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas. Una alerta que será desactivada este mismo mediodía. Misma situación han tenido en el 'Sistema Central de Segovia', donde los avisos desaparecerán de manera temporal cuando el reloj llegue a las 14:00 horas.

En este segundo caso, el aviso amarillo se reactivará a las 21:00 horas de este martes, momento en el que entrará en escena con iguales condiciones la zona conocida como 'Sistema Central de Ávila'. Pese a todo, ambas alertas decaerán durante las primeras horas de la mañana del miércoles, pudiendo afectar tímidamente a las capitales de provincia. En lo referente al resto de la previsión para este martes, 2 de diciembre, las temperaturas máximas oscilarán entre los 7º C y los 11º C en los principales de núcleos de población de Castilla y León, territorio sobre el que existe una importante probabilidad de tormentas durante toda la jornada.

Previsión de temperaturas para el 2 y 3 de diciembre / Aemet

Carreteras cortadas

Por duodécima jornada consecutiva, la red secundaria de Castilla y León tiene cortadas cuatro de sus carreteras debido a las nevadas o la presencia de hielo. En el caso de Burgos, los cortes de carretera afectan a tres de las conexiones de la meseta con Cantabria: la BU-570 (Estacas de Trueba), la BU-571 (Portillo de La Sía) y la BU-572 (Portillo de Lunada). En esta última vía, además, se mantiene también cerrado el paso en la CA-643, su vertiente cántabra. Asimismo, se mantiene el corte de los días previos en la DSA-191, que une Candelario con El Travieso. Por el momento, se desconoce cuando serán transitables estas rutas de montaña.