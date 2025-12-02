Activada la alerta en varias carreteras de Castilla y León

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha actualizado la fase de alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar hoy martes a la Red de Carreteras del Estado en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora.

Según la información de la Delegación del Gobierno recogida por la Agencia Ical, el episodio se inicia hoy a las 16.00 horas en la Cordillera Cantábrica de León y en la zona de Sanabria, en la provincia de Zamora. En ambos lugares, el aviso se mantendrá hasta las 22.00 horas. La alerta será de 18 horas a una de la madrugada en la provincia de Salamanca; de 19 horas a tres de la mañana en Ávila, y de 20 horas a cuatro de la mañana en Segovia.