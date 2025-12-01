Sierra de la Demanda, la pequeña comarca de Castilla y León que sirvió de "casa" a los dinosaurios

Con el paso de los años, lo que hasta ahora era una de las regiones más 'olvidadas' de todo el país se ha convertido en un reclamo turístico más dentro del panorama nacional. Castilla y León, poco a poco, se ha hecho un hueco con un turismo mucho más tranquilo y de naturaleza, contrapunto perfecto para unas grandes capitales -Madrid, Barcelona, Valencia...- cada vez más repletas de gente, en especial cuando se suceden uno tras otros los eventos programados. Y dentro de todo el territorio conformado por las nueve provincias, hay de todo... hasta lo que fue la antigua "casa" de los dinosaurios al sureste de Burgos.

Hablamos de la Sierra de la Demanda, una comarca que toma nombre de la cordillera homónima, pero que no tiene en su interior la totalidad de la misma. Pese a compartir con La Rioja parte de este encanto natural, el resto del espacio es suficiente para pasar un intenso fin de semana perdiéndose por una de las zonas más rurales de la provincia burgalesa. Como cualquier viaje a este tipo de comarcas remotas, el epicentro deberá ser su capital, en este caso Salas de los Infantes. Sin llegar siquiera a los dos millares de habitantes, dentro de su casco urbano se pueden ver el Eremitorio de Peña Rota, antiguo refugio para alguien que se cansó de las gentes que le rodeaban.

En las propias calles de Salas de los Infantes también se encuentra el Museo de los Dinosaurios, epicentro de las diferentes rutas que llevan a los visitantes por restos paleontológicos de la especie que dominó el mundo durante millones de años y que tienen en el Yacimiento de Costalomo su principal ejemplo, a apenas unos pocos kilómetros monte arriba. La siguiente parada obligada, en especial para aquellos enamorados de los restos milenarios, está en la cercana localidad de Hacinas, donde se conservan los conocidos como 'Árboles Fósiles de Hacinas' y sobre los que se estima una antigüedad de 120 millones de años.

Castrillo de la Reina

Uno de los pueblos más pequeños de la zona es Castrillo de la Reina, pero también es uno de los más ricos en cuanto a patrimonio histórico se refiere. A solo tres kilómetros del pueblo, aún dentro de su término municipal, se encuentra la Necrópolis de Saelices, con origen altomedieval y conservada en muy buen estado con el paso de los siglos. Se trata de uno de los numerosos ejemplos de este tipo de construcciones en la zona, que también se pueden ver en Regumiel de la Sierra, Vilviestre del Pinar o Quintanar de la Sierra. Desde este último municipio, además, se puede llegar por carretera o senderos a las Lagunas de Neila, un complejo de origen glaciar declarado como Parque Natural.