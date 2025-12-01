Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Robleda-Cervantes marca esta noche la temperatura más bajas de Castilla y León

Cap de Vaquèira, en Lérida, fue la estación española más fría con -9,5 grados

Intensa helada.

Intensa helada. / César Sánchez - Ical

Ical

Valladolid

La localidad zamorana de Sanabria, Robleda-Cervantes y la soriana de Ucero marcaron hoy las temperaturas más bajas de la Comunidad, con 5,8 grados bajo cero. Con este registro, se colaron entre los valores más fríos de España, al situarse en el octavo y el noveno puesto, respectivamente. 

La estación situada en Cap de Vaquèira (Lérida) registro el valor más bajo de España, con -9,5 grados, seguida de Reinosa (Cantabria), con 7,7 negativos; Martinet y Vall de Boí, ambas en Lleida, con 7,4 y 7,3 negativos, respectivamente, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por la Agencia Ical. 

Noticias relacionadas y más

Otros puntos de la Comunidad que amanecieron bajo cero fueron Lagunas de Somoza (León), Aguilar de Campoo (Palencia) y Palacios de la Sierra (Burgos) alcanzaron los -5,4 grados, en cada caso

TEMAS

  1. Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
  2. Siete escapadas navideñas por España para disfrutar en familia: hay dos de Castilla y León
  3. La zamorana María Victoria Mateos, Medalla de Oro de Salamanca 2025
  4. Hospitalizada una mujer con quemaduras en el rostro tras explotar una olla a presión en una vivienda de Salamanca
  5. Triana Martínez disfruta las primeras horas de su permiso penitenciario
  6. Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León
  7. Investigan a la propietaria de cuatro perros sin vigilancia que atacaron a un hombre y a su can
  8. Castilla y León afila su imán empresarial en el foro España 360: suelo industrial, infraestructuras y fiscalidad favorable

Piden un plan de control de censos de jabalíes para evitar la llegada de la peste porcina a Castilla y Léon

Piden un plan de control de censos de jabalíes para evitar la llegada de la peste porcina a Castilla y Léon

La Junta intensificará la caza del jabalí frente a la peste porcina en zonas de producción

La Junta intensificará la caza del jabalí frente a la peste porcina en zonas de producción

La Primitiva sonríe a La Bañeza y deja miles de euros

La Primitiva sonríe a La Bañeza y deja miles de euros

Castilla y León recibe 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, cinco en Zamora

Castilla y León recibe 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, cinco en Zamora

Mañueco traza una "hoja" de ruta" con 40 "retos" para llevar a Castilla y León al "pódium" de España

Mañueco traza una "hoja" de ruta" con 40 "retos" para llevar a Castilla y León al "pódium" de España

Robleda-Cervantes marca esta noche la temperatura más bajas de Castilla y León

Robleda-Cervantes marca esta noche la temperatura más bajas de Castilla y León

Herido un hombre tras ser apuñalado en la cara con un arma blanca en La Bañeza (León)

Herido un hombre tras ser apuñalado en la cara con un arma blanca en La Bañeza (León)

Uno de cada cuatro detenidos o investigados por hechos delictivos en Castilla y León es extranjero

Uno de cada cuatro detenidos o investigados por hechos delictivos en Castilla y León es extranjero
Tracking Pixel Contents