Robleda-Cervantes marca esta noche la temperatura más bajas de Castilla y León

La localidad zamorana de Sanabria, Robleda-Cervantes y la soriana de Ucero marcaron hoy las temperaturas más bajas de la Comunidad, con 5,8 grados bajo cero. Con este registro, se colaron entre los valores más fríos de España, al situarse en el octavo y el noveno puesto, respectivamente.

La estación situada en Cap de Vaquèira (Lérida) registro el valor más bajo de España, con -9,5 grados, seguida de Reinosa (Cantabria), con 7,7 negativos; Martinet y Vall de Boí, ambas en Lleida, con 7,4 y 7,3 negativos, respectivamente, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por la Agencia Ical.

Otros puntos de la Comunidad que amanecieron bajo cero fueron Lagunas de Somoza (León), Aguilar de Campoo (Palencia) y Palacios de la Sierra (Burgos) alcanzaron los -5,4 grados, en cada caso.