La Primitiva sonríe a La Bañeza y deja miles de euros
En el sorteo del sábado
Ical
León
Uno de los dos boletos acertantes de primera categoría en el sorteo de Lotería Primitiva celebrado el pasado sábado fue validado en la localidad leonesa de La Bañeza.
Los seis aciertos de la apuesta ganadora conllevan un premio de 706.733 euros, según informa la Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado en León.
El boleto ganador fue sellado en el punto de venta mixto ‘La bañezana de oro’, situada en el número 15 de la calle El Reloj.
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- Siete escapadas navideñas por España para disfrutar en familia: hay dos de Castilla y León
- La zamorana María Victoria Mateos, Medalla de Oro de Salamanca 2025
- Hospitalizada una mujer con quemaduras en el rostro tras explotar una olla a presión en una vivienda de Salamanca
- Triana Martínez disfruta las primeras horas de su permiso penitenciario
- Aemet activará las alertas por nieblas a partir de la medianoche en Castilla y León
- Investigan a la propietaria de cuatro perros sin vigilancia que atacaron a un hombre y a su can
- Castilla y León afila su imán empresarial en el foro España 360: suelo industrial, infraestructuras y fiscalidad favorable