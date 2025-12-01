La Primitiva sonríe a La Bañeza y deja miles de euros

Uno de los dos boletos acertantes de primera categoría en el sorteo de Lotería Primitiva celebrado el pasado sábado fue validado en la localidad leonesa de La Bañeza.

Los seis aciertos de la apuesta ganadora conllevan un premio de 706.733 euros, según informa la Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del Estado en León.

El boleto ganador fue sellado en el punto de venta mixto ‘La bañezana de oro’, situada en el número 15 de la calle El Reloj.