Mañueco traza una "hoja" de ruta" con 40 "retos" para llevar a Castilla y León al "pódium" de España

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, trazó hoy una “hoja de ruta” con 40 “retos” o indicadores para “subir” a la Comunidad al “pódium” de España. Todo ello se recogerá en el programa electoral de los ‘populares’ para las próximas autonómicas, previstas para marzo de 2026, con el fin de ofrecer a la sociedad un “rumbo” hacia una “meta común” que una a “todos” como es que esta tierra sea uno de los tres mejores lugares para vivir.

Fernández Mañueco, acompañado por la dirección del PP de Castilla y León, clausuró este lunes el acto de presentación de los 40 indicadores, derivados de los nueve ejes sobre los que se asienta la campaña ‘Aquí menos ruido y más nueces’, que presentó en octubre, informa Ical. Este objetivo “ambicioso", señaló, trata de demostrar que su partido tiene un “proyecto político”, “concreto y evaluable”, para mejorar la calidad de vida de las personas de la Comunidad.

Ofrecer algo distinto

En ese sentido, el presidente autonómico del PP y de la Junta aseguró que su partido quiere ofrecer “algo distinto” a los ciudadanos frente al “ruido” que “emponzoña la política nacional” e “intoxica” del debate público. Mientras otros, dijo, se centran a diario en el “zasca” y en hacer un “relato ventajista” para generar “enfrentamiento”, “polarizar” o “levantar muros”, ellos creen en la “buena política”, la que afronta los problemas y hace avanzar a Castilla y León con proyectos, esfuerzo diario y resultados se miden.

De los 40 indicadores, “públicos, externos y verificables”, seleccionados desde el “diálogo” con las organizaciones y entidades, Fernández Mañueco explicó que 26 ya sitúan a Castilla y León entre las tres mejores comunidades. No obstante, apuntó que en ocasiones “lo difícil no es llegar, sino mantenerse”. Por ello, remarcó que “no hay que conformarse” porque siempre existe “margen de mejora”. “No será fácil”, admitió, pero agregó que los populares son “ambiciosos".

“Vamos a ponernos manos a la obra”, dijo el presidente autonómico del PP a los dirigentes de su partido porque señaló en “muchos” están “bien”, pero remarcó que el objetivo es “mejorar”, porque en otros existe “camino por recorrer”. Además, apuntó que no se trata de mejorar posiciones en una clasificación, sino de algo “más profundo”, para marcar una dirección y demostrar que tienen las “ideas claras". “Sabemos que tenemos que hacer”, dijo para agregar: “Juntos vamos a llegar más lejos”.

Entre todos

Esto, insistió ante la plana mayor del PP de Castilla y León, lo van a hacer posible “entre todos” porque se lo merecen los jóvenes que “tratan de abrirse camino”, las familias que buscan “certidumbre” y “tiran del carro día a día”, los mayores que lo dieron “todo” y a los que la sociedad le debe “todo”, los que buscan empleo, los que luchan por sacar adelante su negocio o los que se ponen el “mono de trabajo” todas las mañanas ganarse el suelo.

Fernández Mañueco insistió en que los “resultados” valen más que los “discurso”, de acuerdo al lema ‘Porque lo nuestro es cumplir’ que mostraba la cartelería instalada para el acto. De esta forma, aprovechó para repasar los nueve ejes seleccionados por el PP para mostrar algunos “ejemplos” de lo que están haciendo ahora, pero también sobre cómo, cuándo y cuánto tienen que trabajar para seguir avanzando en el futuro.

Indicadores

Desde el atril, el presidente del PPCyL arrancó su análisis en el área de empleo y emprendimiento, donde señaló los castellanos y leoneses son los terceros en retención del talento joven y en número de autónomos por habitante, pero indicó que esto “no es suficiente”, porque quieren mejorar posiciones en la tasa de paro entre los menores de 25 años, ya que reconoció que la Comunidad ocupa el noveno lugar. “Hay mucho trabajo por hacer”, dijo.

En vivienda, Fernández Mañueco señaló que son los “segundos” en la fiscalidad más favorable para los jóvenes que compran casa, pero los quintos en inversión por habiente en edificación, algo en lo que señaló hay que “mejorar”. En educación, donde remarcó son los primeros como indica el informe PISA, sin embargo, son los terceros en porcentaje de gasto en universidades. “Ahí vamos a mejorar”, dijo, como en sanidad, donde la Comunidad es la segunda en valoración ciudadana del sistema, pero la sexta en la lista de espera quirúrgica, o en servicios sociales, donde se lidera el índice de plazas públicas para mayores de 75 años, pero Castilla y León es la décima en acogimientos familiares de menores.

En transporte e infraestructuras, el líder ‘popular’ destacó que la Comunidad es la única que ofrece el autobús gratuito en las rutas de la Junta a todos los empadronados, si bien señaló que no existe un indicador para ello, por lo que apuntó a la necesidad de “mejorar” en movilidad de vehículos eléctricos, donde Castilla y León es la “cuarta”. En relación con el campo, indicó que son los “quintos” en superficie agraria ecológica, algo que se debe “mejorar”, a pesar de ser terceros en facturación de la industria agroalimentaria o en la aportación al sector agrario nacional.

Otros de los ejes es el medio ambiente y la sostenibilidad y ante numerosos alcaldes, Fernández Mañueco aprovechó para reivindicar al Gobierno una política energética que sea “plural”, “ambiciosa” y “de todos y para todos” para crear redes eléctricas que permitan atender la demanda de empresas que se quieren asentar en la Comunidad. “Sé que es mucho pedir especialmente a este gobierno”, dijo el presidente quien señaló la necesidad de “mejorar” en reciclaje y recogida separada de residuos, donde están en octava posición.