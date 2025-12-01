Diez años de prisión por matar a su compañero de piso con un cuchillo en Burgos en 2024
La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado al acusado, que usó un cuchillo de cocina durante una discusión, tras un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Fiscal
Efe
La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado en sentencia de conformidad a 10 años de prisión a un hombre acusado de matar en noviembre de 2024 a su compañero de piso, al que apuñaló con un cuchillo de cocina durante una pelea ocurrida en la vivienda de la víctima.
El acusado ha reconocido ante la jueza los hechos que se le imputaban, calificados de un delito de homicidio, y ha aceptado la pena propuesta de diez años de prisión, tras haber llegado a un acuerdo la defensa con el Ministerio Fiscal, que ha sido ratificado este lunes en sede judicial.
Ha admitido que, la madrugada del 5 de noviembre de 2024, se encontraba junto con la víctima y otra persona en el domicilio del primero, ubicado en la calle Ruiz Alarcón de la capital burgalesa, en el que residía de manera provisional.
Heridas punzantes en el tronco
Tras un incidente con un cachorro, la víctima dio un puñetazo al agresor que respondió cogiendo un cuchillo de cocina de 11 centímetros, que estaba en el salón, y apuñalando a la víctima, que presentaba heridas en manos y brazos, así como dos heridas punzantes en el tronco, que causaron su muerte.
El acusado huyó del lugar con el cuchillo, aunque fue detenido horas después por la Policía Nacional y permanece en prisión provisional desde el 6 de noviembre de 2024.
Ante la jueza, el hombre ha reconocido haber apuñalado a la víctima y, si bien ha indicado que no tenía intención de matarlo, era consciente de que cabía esa posibilidad cuando la agredió con el cuchillo: "Sucedió, lo siento", ha asegurado, tras admitir los hechos, aceptar la acusación de homicidio y la pena acordada entre su defensa y el Ministerio Fiscal.
De este modo, el juicio por jurado popular que estaba previsto que se iniciase este lunes no se ha celebrado, y la jueza ha dictado sentencia de conformidad firme, que no será recurrida ni por la defensa ni por la Fiscalía.
