Castilla y León recibe 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, cinco en Zamora

Castilla y León cuenta ya con 45 nuevos Soletes de la Guía Repsol, según se ha desvelado en el acto de presentación de los Soletes de Navidad en Granada, en el Carmen de los Mártires. Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

Por provinicas, los nuevos establecimientos con esta distinción ella Comunidad son, en Ávila: ‘El Tostado’ y ‘Taberna de los Verdugo’, en Ávila; ‘Casa Cebreros’, en Cebreros; ‘Asomadilla’, en Pedro Bernardo; ‘La Querencia’, en Villanueva de Ávila, y ‘Casa Felipe’, en Arévalo. En Burgos: ‘Asador San Lorenzo’, ‘Pinillos’ y ‘Casa Azofra’, en Burgos, y el instituto religioso contemplativo ‘Iesu Communio’, en Aranda del Duero. En León: Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún; ‘Casa Manolo’, en Villagatón, y el Monasterio de Concepcionistas, ‘Karn&co’ y ‘Pomona’, en la capital leonesa.

En Palencia: ‘Donde Rita’, en Villalobón, ‘La Repostería de las Monjas’ y ‘Polo’, en Palencia; ‘Trapa’, en Dueñas, y ‘Añejo’, en Aguilar de Campoo. En Salamanca: ‘La Madrileña’, en Alba de Tormes; ‘La Muralla’, en Ciudad Rodrigo, ‘El Carro de María’, ‘La Tahona Delicatessen’ y ‘The Doctor Cocktail Bar’, en Salamanca. En Segovia: ‘El Obrador de Palazuelos’, en Palazuelos de Eresma; ‘Auténticos CyL’, en Coca; ‘Las Brasas de Valsaín’, en Valsaín; ‘La Perretosa’ y ‘Masa con Alma’, en Segovia.

Zamora

En Soria: ‘Mai BBQ’, el Monasterio de las Clarisas de Soria y ‘Torcuato’, en Soria; ‘Yemas Gil’, en Almazán, y ‘Piqueras’, en Almarza. En Valladolid: ‘Belaria’, el Convento de Santa Isabel, ‘Sofrito Market’ y ‘Salaveinte’, en Valladolid, y ‘Galicia’, en Tordesillas. Y en Zamora: ‘Antojo Café & Bar’, ‘La Cueva de la Marina’, ‘Marlott Café&Bar’ y el Convento de Santa María la Real de las Dueñas, en Zamora, y ‘Los Herreros’, en Galende.