Mañueco asegura que el “sanchismo está podrido” y reclama la convocatoria de elecciones generales

El presidente autonómico del PP asegura que, como se demuestra en Castilla y León, “otra forma de gobernar es posible”

El presidente Fernández Mañueco en la manifestación de hoy en Madrid.

El presidente Fernández Mañueco en la manifestación de hoy en Madrid.

Ical

Madrid

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy en Madrid que el Gobierno no tiene ningún proyecto y reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. “El sanchismo está podrido desde la raíz y lo único que busca es la forma de mantenerse en el poder y de resistir en la Moncloa”, afirmó.

Mañueco, que esta mañana participó en Madrid en la manifestación convocada por el PP para protestar por la “corrupción” que rodea al Gobierno, argumentó que hay otra forma de gobernar muy diferente a la del PSOE en Moncloa como demuestra el PP en la Junta de Castilla y León, “con más crecimiento económico, con el mayor número de personas trabajando de la historia, con los impuestos más bajos, con un incremento de derechos sociales y, sobre todo, con los mejores servicios públicos de España”.

El presidente autonómico, en declaraciones recogidas por Ical, aseguró que la forma que se reivindica desde Castilla y León es la que llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. “Sánchez siempre hecho lo que le interesa a él. Nunca ha pensado ni en España ni en los españoles. Por eso queremos lanzar un mensaje nítido a todos: él no puede seguir, no hay proyecto, está podrido, y manchado por todos los lados, en su entorno, en su partido y también en su Gobierno”, aseveró.

